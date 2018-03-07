天天幫病患洗頭 81歲阿公樂活祕訣

2018-03-07

當健身、交朋友 李紅森貼心話家常

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「妳腳上的傷口，要小心別碰到水，否則好不了喔！」八十一歲的李紅森為住院病患陳奶奶洗頭時，不忘提醒她得多注意病情，他笑著對陳奶奶說：「妳跟我同年耶，要常運動才能保持健康啦！像我這樣，天天幫人洗頭，有運動又能交新朋友，才天天開心，笑口常開。」

桃園南區的中壢天晟醫院、平鎮的壢新醫院與楊梅天成及怡仁醫院內，多年來常見李紅森提著兩個大米袋的身影，穿梭在護理站與病房間，他總是以大嗓門逐一問候病患們。

這一天，李紅森穿著襯衫、打著領帶到天成醫院幫陳奶奶洗頭，護理師們看到他出現，很習慣地開心打招呼說：「阿伯，你又來了喔！」李紅森熟練地從兩個大米袋中，先拿出水桶到病房浴室裝滿溫水，再拿簡易水槽放置在病床上頭，讓陳奶奶能用舒適的姿勢洗頭。他先用洗髮精慢慢搓洗頭髮，然後一邊按摩頭皮、並柔聲問道「還有哪裡會癢？」直到陳奶奶露出舒服的微笑，才開始沖水，再用吹風機將陳奶奶的頭髮吹乾。

洗髮全程約需廿分鐘，因李紅森年邁動作慢，加上他的一絲不苟，準備、收拾還得再花上廿分鐘，這段時間，他會跟陳奶奶及其家人聊聊天。

李紅森回憶，他十七歲時為學得一技之長到理髮廳當學徒，當完兵後，就在離家近的龍潭開理髮廳，一做就是廿六年，後來因理髮廳生意下滑，為增加收入，白天到工廠上班，晚上接受預約，到處幫人剪髮或燙髮。因不少客人要李紅森到醫院幫病患剪髮，他才發現，住在醫院的病患們，也有剪髮、洗髮等需求。三十多年前自工廠退休後，他逐漸將剪髮、洗髮的重心移到醫院。

不為討生活 最期待聽聽大家的故事

他說，他很喜歡在醫院幫病患洗頭，因為人生病時特別多愁善感，且對陌生人說心事比較沒戒心，他總能聽到病患說很多故事，內容五花八門，讓他每天都很期待，「今天會聽到哪些不同的故事？」

曾有病患看到李紅森一把年紀了還在工作，非常不捨，只需三百元的洗髮費用，會多給一、兩百元，讓他笑著回說：「我不是為了討生活，才到醫院幫病患洗頭！」李紅森說，他有一個兒子、三個女兒，兒子住得近，每星期天兒子一家三口都會前來聚餐，讓兩老含飴弄孫。

儘管洗頭的病患從以前的一天會有五、六個，到現在一星期頂多五、六個，但李紅森並不以為意，只要接到預約的電話，就會騎著機車迅速趕到。他說：「真心喜歡在醫院幫人洗頭，除可以讓病患滿足需求，也能交到朋友，還能保持運動習慣，讓自己健康又快樂！」