靜脈曲張患者 栓塞、動脈疾病風險倍增

2018-03-07

男性發生深層靜脈栓塞風險更高 長庚研究登國際期刊

〔記者吳亮儀／台北報導〕腿上多處浮現綠色、像蚯蚓的血管圖樣很不好看，「靜脈曲張」以往被認為僅影響外觀的疾病，不過長庚醫院研究發現，靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞、肺栓塞和周邊動脈疾病的機率，都高過正常人數倍之多。

估國內約500萬人有症狀

靜脈曲張是不正常擴張的靜脈，大多發生在老年人身上，但年輕人也不少。根據國外的統計，約廿三％的民眾患有嚴重程度不一的靜脈曲張，但台灣每年僅約○．五三％的民眾因靜脈曲張就醫；以保守數字廿％計算，台灣約近五百萬人可能都有靜脈曲張症狀。

長庚醫院及長庚大學利用健保資料庫，針對二○○一年到二○一三年台灣地區的靜脈曲張患者、共約廿一萬名做長期追蹤，研究這些患者和正常人相比，是否較容易產生深層靜脈栓塞、肺栓塞，以及周邊血管疾病。研究結果顯示靜脈曲張不僅是外觀和症狀的問題，還有很高的可能性造成嚴重併發症。

研究比對、分析結果顯示，靜脈曲張患者發生深層靜脈栓塞機率是正常人的五．三倍、肺栓塞機率多一．七三倍、周邊動脈疾病機率是一．七二倍。若男、女都有靜脈曲張症狀，產生深層靜脈栓塞的機率分別為六．一一％和四．八八％；張學倫說，男性風險較高的原因目前還不清楚，可能和工作型態或生活作息有關。這項研究在上月發表在醫學期刊《美國醫學會雜誌JAMA》。

長庚醫院皮膚科及美容醫學中心副主任張學倫表示，靜脈是將人體血液帶回心臟的器官，腿部靜脈為了對抗地心引力，讓血液從腳流回心臟，必須利用小腿肌肉當作幫浦，以及靜脈內的瓣膜當作單向閥防止血液逆流。

當瓣膜出了問題產生逆流，血液便會淤積在下肢血管，造成血管的管徑變大、擴張、變形及扭曲，並產生症狀或是外觀困擾，造成靜脈曲張。

張學倫說，造成靜脈曲張的原因主要和遺傳、年齡、外傷、性別有關，特別是女性較多，可能跟生活型態有很大關係，例如工作常久坐或久站。