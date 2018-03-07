人氣部落客廣告爆滿 月入數十萬

2018-03-07

〔記者林惠琴、蕭玗欣／台北報導〕不具名部落客推估，林氏璧經營的日本旅遊部落格累積四十萬名粉絲，加上其他社群網站的人氣高，當部落格賺的錢可能遠多於公職醫師。

不具名部落客透露，公職醫師一個月的收入二十萬元，有人算過林氏璧從合作的日本滑雪中毒者專案，可能每月超過四十萬入袋，還有與訂房網站合作抽成也可賺上百美元。加上其他廣告費，以及像是團購等，賺的錢真不少。

該名部落客指出，一般部落客分潤約十％至十五％，但林氏璧通常會與廠商簽專屬合約，分潤更高。粗估林氏璧一個月光是網路分享器可賺到十萬元。再以GOOGLE廣告費估算，一天分潤三十美元，一個月也有一千美元。

該名部落客也提及，部落客談價碼有時是用粉絲團人數衡量。以日本旅行為例，一天一個商家採訪約八千元，一整趟可賺兩至三萬元，林氏璧可再提高三、四倍，且他通常都可以談到全家一起去，曾聽聞林氏璧全家出遊還可賺到稿費八萬元，甚至貼文一篇就有六萬元。

該名部落客說，林氏璧在部落客業界的評價正反各一半，因為整理資訊能力佳，但也有廠商覺得他大頭症、要求一堆而減少合作。

此案也引發許多網友討論，有網友表示，林氏璧部落格初期資料非常有用、後來的發展就商業氣息濃厚了。

消基會董事長游開雄則提醒消費者，不要太相信網紅或部落客推薦的商品，因為可能存有對價關係、有很多寫手在虛擬世界難以分辨真假，最好事前還是要多收集一些消費資訊、理性思考，以免造成損失。