管中閔兼職沒事 律師批台大兩套標準

2018-03-07

〔記者吳柏軒、蘇芳禾／台北報導〕台大醫師孔祥琪經營部落格，接受招待、分潤遭記過，有學者拿來跟台大校長當選人管中閔曾兼職台灣大哥大獨董案對照。律師苗博雅在臉書PO文指台大有兩套標準；若是大人物，法定程序沒跑完就兼職，完全不是問題，質疑孔祥琪被記過是「沒靠山」，台大則公然「兩套標準」。

只能怪孔祥琪沒靠山才被記過

台大國家發展研究所教授劉靜怡也PO文諷刺，台大校方日前才公開「先公告、後同意的違法兼職」（暗指台大管中閔事件）是因為現實考量，「只能怪孔案當事人不是有靠山的爺們及綜藝咖，所以無法享受現實考量的優待」。

教育部尚未核定管中閔人事案，國民黨立委柯志恩昨在施政總質詢時指出，此案背後影武者就是教育部前主秘莊國榮，質疑相關人士「卡管」。行政院長賴清德答詢表示，教育部依法公正處理；教育部長潘文忠說，台大校務會議是由校務會議代表，不是任何人能指揮。

而就孔祥琪案，部份具公職身分的學者、醫師等擔心寫書、寫部落格就觸法。教部表示，只要沒有營利行為，就不會有問題。

管涉學倫疑雲 研討會定位也兩套

台灣大學財金系教授管中閔涉及研討會論文的學倫疑雲，台大、中研院等以該研討會非正式為由，不啟動學術倫理立案調查；但學者再次發現，同樣研討會今年再度舉辦，如今一樣正式對外公開徵稿，認定研討會論文「非常正式」，應受學倫規範及審查。

學者表示，管中閔的學倫問題可能是被掛名，但這些疑問都不清楚，需要成立調查小組，然而台大、暨大都不願啟動，學術標準淪喪，出事的陳建良、管中閔都躲著，不用面對學倫會乃至對外澄清，是台灣學術向下的悲哀。

台大明決定臨時校務會議日期

另，台大校務會議代表師生連署，申請臨時校務會議要解決校長遴選爭議，校方預計明（八）日召開程序委員會決定臨時校務會議的開會日期。