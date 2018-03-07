「我家小廚房」：怕生意變太好 忙不過來

2018-03-07

〔記者蕭玗欣、周彥妤／台北報導〕首屆台北米其林指南昨公布「必比登推介」的美食名單，獲選的「我家小廚房」位於松山區以中式菜餚為主，掌廚的曹佑淇說，只希望把事情做更好，也擔心「以後生意變得太好，怕忙不過來」。

米其林形容「我家小廚房」經常坐無虛席，菜式每天更換，堅持只用野生海魚，香臭魚和酸辣魚都是特色菜。

曹佑淇表示，父親是湖南人，媽媽是嘉義人，家裡以前聘僱的廚師是四川人，自己嫁給江浙人，她自豪的表示，餐廳的每一道菜都是「私房菜」，全世界只有這裡吃得到，且只要客人想吃，她就做得出來，光是麻辣料理，就可以做出十幾種不同的麻辣口味。

陳董藥燉排骨也入榜，在北市饒河夜市開店二十多年的吳老闆說，東西好吃的獨到之處有其黃金比例，如水、中藥等比例都要拿捏得宜，「食材新鮮、真材實料」，也是好吃的關鍵。消費者張先生說，家裡離夜市不遠，陳董藥燉排骨是從小吃到大的美食，每次來吃一定是點上一碗豬肉排骨湯加上瓜仔肉飯；排骨好吃沒話說，湯頭也不膩口，瓜仔肉也是選用瘦肉，湯汁不會死鹹。

梁記滷味：真材實料是關鍵

通化夜市的梁記滷味也獲米其林推薦，脆腸、甜不辣、豬血糕、鴨翅及雞腳，都是熱賣項目。老闆表示，從一九六五年就在原地開店，賣的東西其實沒有什麼特殊訣竅，「用心給客人真材實料的食材，保留傳統古早味」。客人簡小姐說，梁記味道恰如其分，賣的雞腳很大隻，幾乎每次都會買。