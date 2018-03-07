米其林推薦 滷味、牛肉麵進榜／「必比登推介」搶先公布36餐廳、店家 台北指南下週三出刊

2018-03-07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕二○一八台北米其林指南即將於下週三出刊，首次公布台灣餐廳美食的星級評等；但昨日搶先公布「必比登推介（Bib Gourmand）」美食名單，包括知名餐廳點水樓、鼎泰豐都榜上有名，還有台灣巷弄美食建宏牛肉麵、好公道金雞園、林東芳牛肉麵、梁記滷味也都上榜。

多數位於北市 10間來自夜市

「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，這些餐廳供應物超所值的美味佳餚，在歐洲各地，「必比登推介」餐廳的價格，普遍訂在三十六歐元左右（約一三○○新台幣）。台北米其林昨公布的「必比登推介」美食名單，共有三十六間餐廳和店家上榜，絕大多數都位於北市，其中十間出自夜市。

推薦名單當中，有五間餐館是台式料理風格，包含一九七一年成立的「茂園」，供應古早味台式佳餚的家庭式餐廳；「美麗餐廳」則是第二代經營者堅持以自家食譜烹調，呈現道地的台灣口味；還有將現代風味融入傳統台灣美食的台菜小館「My灶」；自家經營的小餐廳「我家小廚房」，供應台灣、湖南、浙江、四川的特色美食；「雙月食品」則致力推出健康養生的家常菜，每日提供新鮮現作的招牌放山雞湯。

臭豆腐、藥燉排骨也入選

台灣庶民美食牛肉麵則有八家入選，包括永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、建宏牛肉麵及清真中國牛肉麵食館。其中台北米其林特別介紹清真中國牛肉麵食館，這家擁有六十多年歷史的麵店別具風味，值得一嚐。

此外，台北知名的夜市總共有十項街頭美食獲選進入今年的「必比登推介」。推薦的街頭美食中，有三間來自饒河夜市，如陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐；南機場夜市、寧夏夜市、臨江街夜市則各有兩間入榜。榮登榜上的街頭美食還包括海友十全排骨，這家在士林夜市經營超過四十年的老字號店攤，一直以來都採用十五種以上的中藥秘方烹調出美味養生的藥膳排骨湯。

「必比登推介」的名單上也精選江浙菜、上海菜、粵菜、北京菜等特色料理。來自亞洲其他地區的異國美食也囊括在內，例如濱松屋，這是一家採用當地新鮮鰻魚入饌的日本料理店，招牌菜是「鰻魚飯三吃」，食客可以品嚐純粹原味的鰻魚飯，或加入海帶、蔥花、芝麻入味，或加入茶和芥末變成茶泡飯。祥和蔬食也獲推薦，它也是台灣第一家四川素食餐廳。