咳嗽聲帶沾黏 顯微皮瓣手術找回聲音

2018-03-06

記者邱書昱／新北報導

60多歲的宮先生因感冒咳嗽，咳到聲音沙啞，甚至「失聲」。他曾到地區醫院看診、服藥1個多月仍未改善，後來他到亞東醫院接受內視鏡檢查，確診為罕見的「雙側聲帶沾黏」，接受「聲帶顯微皮瓣手術」治療後，才恢復正常的嗓音。

亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德表示，俗稱「感冒」的上呼吸道感染，會伴隨喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，大部分的患者只要減少發聲，大多能在2週內恢復正常，除非工作需要大量說話或抽菸、喝酒等，才會造成聲帶出血產生息肉、黏液堆積造成聲帶囊腫，更罕見的是引起發炎水腫導致聲帶沾黏。

王棨德說，宮先生的雙側聲帶呈現短U型，只剩後半段可以正常發聲。由於兩側聲帶的前段十分靠近，傳統手術對聲帶沾黏的處理成效有限，單純剪開沾黏處的復發率仍高，但新式的「聲帶顯微皮瓣手術」可保留表皮黏膜完整。

宮先生術後2個月返診追蹤，聲帶傷口已經癒合且恢復正常應有的深V形。

王棨德解釋，「聲帶顯微皮瓣手術」是利用病人身上的部分組織，連同供應組織的血管一同取下，將沾黏的薄膜上下剝離成兩片皮瓣，光滑面向下，切割粗糙面朝內包覆住聲帶傷口，再以組織膠完成黏合，適用於聲帶囊腫、聲帶息肉病症，少部分患者在術後可能出現纖維化或有瘢痕組織，造成聲音低、變粗等，可在聲帶局部施打類固醇改善，術後要禁聲7天，不能抽菸或食用刺激食物。