發炎性腸道疾病 一天狂拉10多次

2018-03-06

記者林惠琴／台北報導

一天跑廁所十幾趟、腹痛到難以起身，原來是發炎性腸道疾病作祟！

27歲的郭先生從10歲開始深受腹瀉困擾，誤以為是「爛瘡」而僅在診所以藥膏與紗布處理滲出的組織液。國二時確診為發炎性腸道疾病，一天腹瀉十幾次、腹痛近乎柔腸寸斷，造成一天20小時只能躺在床上，一學期超過一半時間都在住院，但去年切除長達35公分嚴重沾黏、潰爛的腸道後，病情日益穩定，他直說現在生活總算與一般人相同。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長、台大醫院胃腸肝膽科主治醫師翁昭旼表示，發炎性腸道疾病主要是腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度及持續性的免疫發炎反應。依發炎分布形態與侵犯腸壁程度，可分為「潰瘍性結腸炎」與「克隆氏症」，前者好發於直腸與大腸，後者則是從口腔到肛門都可能發炎，但較常見於大腸與小腸。

腹痛柔腸寸斷 幾乎只能臥床

翁昭旼指出，根據健保重大傷病檔分析，發炎性腸道疾病患者從1998年的139人增加到2013年的3621人，短短15年上升26倍，且有持續攀升的趨勢。

翁昭旼說明，發炎性腸道疾病可能與遺傳基因，例如發炎反應、免疫系統或黏膜細胞有關，當同卵雙胞胎有一人罹病，另一人罹病機率高達6成，過去門診也曾經發現同一家人不只一人罹病的情形。

切除35公分潰爛腸道 終於正常

高雄市立大同醫院副院長吳登強解釋，飲食西化、環境衛生也是相關因素。其中，環境衛生越進步，發炎性腸道疾病盛行率反而越高，主要是過去長輩總說不乾不淨、吃了沒病，食物掉地上撿起來拍掉沙塵仍可食用，看似不衛生，惜食背後卻有幾分腸道保健道理，在合理情況下，有助於免疫系統成熟。

吳登強指出，患者若未妥善治療，腸道不只會持續發炎、潰爛、肚破腸流，延伸至膀胱，糞水甚至從尿道排出體外，就像小便尿出大便；若觸及皮膚，則會在皮膚表面形成瘻管，水便、血便由瘻管滲出來，散出異味，更存有感染問題。

發炎性腸道疾病的症狀與大腸激躁症類似，均為腹痛、腹瀉，因此容易被患者所忽略，吳登強提醒，若是貧血、發燒、血便、腹痛、腹瀉情形持續3個月以上，尤其想拉卻拉不出來，或是便意來得又急又快，想忍卻止不住腹瀉等，應儘速就醫診斷。