高教工會︰台觀8億校產遭竊奪

2018-03-06

教部指校產已全部信託

〔記者吳柏軒、花孟璟／綜合報導〕台灣高等教育產業工會昨控訴，台灣觀光學院的公益董事會將學校轉讓給台灣運動彩券公司，其中涉及私相授受，根據掌握的交易契約書，痛批公益變財團，去年為逼走教職員，還使出「關三天不准走」惡招，逼簽資遣同意書，直言教育部官員失職，不排除向檢調單位檢舉。校方回應稱指控過度片面，教部官員則指，台運入主後，今年二月已將校產全數交給台灣銀行信託，展現辦學決心。

高教工會研究員陳柏謙指出，日前接獲台觀教職員的檢舉，赫見台運公司「贊助台灣觀光學院金額信託要件」，條件須將現任公益董事分四批辭退，補選台運推薦的人，且台觀原公益董事中有教育部技職司長楊玉惠等人，質疑全案在官方放任下，將私校公益董事換為財團入主。高教工會秘書長陳政亮形容，台運只憑挹注六千萬元資金，就竊奪該校八億元的校產。

已離職的台觀教師透過電訪控訴，去年九月未開學前，公益董事會就擬停辦，把老師通通資遣，甚至全校教職員被分兩間會議室關了三天，若不簽全體資遣同意書，就不能離開。如今台觀校內教職員只剩卅人，但學生還有九百多人，教學品質堪憂。

代理校長指台運助轉型

上月剛接任的台觀代理校長徐櫻芳回應說，台運挹注六千萬元，協助學校持續在花蓮辦理公益運動，博弈或運彩「本來就是觀光產業」的一部分。

她表示，學校在少子化浪潮中，為求轉型，將同質性高的科系整併，藉此縮小規模、精緻辦學，共有七十八名教職員接受團體協商結果，領取退撫金外，另有離職慰問金。現有學生一定會保障受教權，「保證念到畢業」。

徐櫻芳說，教育部已核定今年九月新學期的招生名額，專收「廚藝管理系」一百名新生，已研擬獎學金等招生優惠措施，代表學校將「永續經營」。

楊玉惠說，台觀事件過程公開。該校過去公益董事十幾年間幫忙償還十幾億債務，但仍因地處偏鄉，招生不易須退場，後來有台運公司願意協助，才進行董事會改組，並無不法情事。

至於台觀教師指控被關三天逼簽同意書，楊玉惠表示，未接獲任何老師檢舉，且校內還有兩名教師沒簽同意書仍在職。