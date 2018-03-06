私大招生危機 教部︰可降格專校尋出路

2018-03-06

專科招生不會比大學差 也可找民間資金挹注

〔記者吳柏軒、蘇福男／綜合報導〕南亞技術學院傳出少子化危機下要賣地求生，教育部技職司長楊玉惠證實，南亞曾提出賣地計畫，但南亞校地若縮減，恐不符學院法規而須降格專科，南亞因此迄今未正式提出賣地申請。楊玉惠也指出，少子化趨勢下，希望有危機的私校都能自尋出路，可找民間資金甚或考慮降格，因為「專科招生不會比大學差」。

楊玉惠表示，今年是龍生肖學生考大學，人數較多，招生情況或許與去年持平，但一○八年之後新生人數就會一路下降，招生不佳的私校須有所因應。

依私校法第四十九條，學校對閒置校產，得專案報請主管教育行政機關商同土地管理機關依法讓售或租用。楊玉惠表示，早年學校購地都是為了要發展，不料近幾十年變化大，出現許多閒置校地，校方因此提出處分規劃，南亞就提過賣地計畫。

楊玉惠透露，南亞提的賣地計畫，將導致校地小於五公頃，不符大專體制的規模標準，恐被降格為專科學校，學校因此縮手。對於私校賣地，教部會高度監督，籌得資金也須專款專用。

楊玉惠建議各校調整配合產業人才需求、尋求企業奧援、縮小規模等作法來解套。以南亞為例，該校以工業類系科起家，應可與在地產業做人才培育，讓學生畢業就有出路。

高美醫專將停辦 協助學生轉學

另外，高美醫護管理專科學校今年也將停辦。楊玉惠指出，該校一○六年招生慘淡，僅招到六十名新生，是技專校院中招生最慘的，且有債務危機，因此該校董事會決議一○七學年直接停辦。目前該校有五六四位學生，專任教師廿人。

高美醫專代理校長陳楷翔表示，將協調學生以「原科、原年級」為原則，轉學高屏地區各科大，已接洽美和科大、輔英科大及育英醫專等校。教職員將依據公保和勞保資遣規定辦理。長照機構是未來可能轉型方向，將由董事會對外公布。楊玉惠說，收到後會與衛福部等部會商討評估。

該校董事長鍾紹和昨不滿指出，教育部停招高美醫專夜間部和餐飲科，讓校方招生雪上加霜，校方是「被逼退場」，十分無奈。