癌女疑延誤治療病逝》 直銷食品治癌？ 醫師︰應接受正規治療

2018-03-06

〔記者許國楨、蘇孟娟／台中報導〕罹癌的何姓女子疑因購買直銷產品「保養」，數度中斷治療，上個月病情惡化病逝。何女出殯前胞弟將八旬老阿嬤傷心杖棺（拿枴杖敲棺木，送走孫女）畫面PO網，警惕大家生病一定要循正規治療，「不要再受害」。

食安處︰別輕信直銷而延誤病情

澄清醫院中港院區血液腫瘤科主治醫師張景明透過醫院公關轉述，不便多討論病人病情，但呼籲生病應接受正規治療，若要使用保健產品，最好能跟治療的醫師討論。台中食安處也呼籲切勿輕信直銷產品，忽略尋求正確醫療的重要性，以免花錢又延誤病情。

卅五歲的何男說，姊姊何鳳娟約五年前罹小細胞瘤，因治療控制良好。三年前癌症復發，卻只聽同事介紹及彰化直銷老師推薦號稱可增強免疫力的保健品，五年來至少花費百萬元。

何男說，因姊姊的右眼漸漸凸出，家人懷疑她病情惡化，問她均稱有接受治療，但去年十一月右眼爆凸，連眼鏡都無法戴，甚至流出「咖啡色鼻水」，終於願意向公司請假以接受化療，同事竟稱「只是鼻竇炎不是癌症」，姊姊因而未就醫，繼續使用號稱可調理身體的「五行」等產品。

拖到十二月，因姊姊眼睛開始出血，他硬拖姊姊去看病，但已是癌症末期，雖接受治療，仍在小年夜前惡化昏迷，上月廿一日過世。

死者弟硬拖姊看病 盼大眾勿受害

何男說，去年初曾將姊姊遭遇PO網，遭直銷公司控告妨害名譽，他為了不給家人造成困擾撤文。家人曾向彰化警方報案指控相關人員詐欺，但姊姊表明是自願，要求大家讓她安心養病，最後未成案。

何男說，上週告別式時，母親因病無法到場，由阿嬤杖棺，直到現在阿嬤仍每天以淚洗面。

何男哽咽說，想到姊姊連臨終都閉不上眼就心痛，不希望她走得不明不白。因姊姊購買產品的單據及投資單據都消失，法律上或許無法制裁，他只想警惕大家「不要再那麼笨了」。