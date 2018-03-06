幼童感冒後跛腳 竟是髖關節遭感染

2018-03-06

〔記者方志賢、林惠琴／綜合報導〕本週將有強烈大陸冷氣團再來襲，流感疫情恐將再升。醫師更警告，一名六歲男童感冒發燒後，左大腿出現疼痛，走路一跛一跛，就醫發現左髖關節有積液，確定罹患化膿性關節炎（Septic arthritis）。醫師解釋，男童感冒病毒感染後，併發細菌性感染，細菌循著血液侵犯髖關節，所幸及時接受抗生素治療，病症獲改善。

外觀無異狀 卻會造成永久性損害

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李佳霖提醒，孩童如果抱怨腳痛，伴隨發燒，甚至有跛行的現象，應立即尋求專科醫師檢查治療，避免細菌感染而侵害關節，造成永久性的損害。

這名男童最初因輕微發燒，當成感冒治療，後來出現左大腿疼痛，走路跛腳，父母趕緊帶他求助骨科醫師治療。

李佳霖說，男童左大腿外觀上沒有異常，超音波檢查才發現左髖關節有明顯積液情形，走路有輕微跛腳，確定化膿性關節炎，住院接受抗生素治療後，症狀獲得緩解。

化膿性關節炎 常來自感冒併發症

李佳霖指出，幼童罹患化膿性關節炎，約五成案例發生在二歲以前，原因可能是外傷或手術造成的，另外高達七十二％的比率是經由血液循環中得到，常常是感冒過後引起併發造成的。

治療方式則包括引流、手術清創及抗生素治療。他也提醒父母，孩童的髖關節感染屬於急症，需要緊急的治療，避免細菌感染造成關節的損傷，留下日後不良於行的後遺症。

冷氣團來襲 疾管署︰當心流感蠢動

疾管署副署長莊人祥說明，上週類流感門急診就診人次約較前一週下降八％，但重症則是增加，主要是反映農曆春節期間的個案，而本週又有強烈大陸冷氣團報到，不排除流感疫情可能再度出現波動，提醒民眾要養成勤洗手的習慣，若有疑似症狀，儘速戴上口罩就醫，並且落實生病不上學、不上班的原則，以降低傳染風險。