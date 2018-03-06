消防隊禁養動物 公文惹怒基層

2018-03-06

〔記者徐聖倫、高嘉和／綜合報導〕消防隊的「隊犬」恐不復見！消防署近日發出一紙公文，要求各縣市消防局及轄下消防隊不得飼養「搜救犬」以外的所有動物，部分地區消防隊因而必須將收養的流浪狗送往收容所，引發基層議論；宅神朱學恒昨在臉書PO出公文內容，除為流浪貓狗叫屈，也質疑：「消防弟兄飼養照顧流浪貓狗，到底對消防救人防災本務有什麼牴觸？」

朱學恒批消防署強制棄養流浪貓狗

朱學恒痛批，消防署高官形同強制消防弟兄「棄養」這些生命，若是有民眾檢舉，只要改進即可，沒有必要直接下禁令禁養動物，消防署此舉根本毫無擔當。

朱學恒說，在消防隊駐地收養流浪動物，除了讓公家機關以身作則，貫徹「尊重生命」、「以領養代替購買」的觀念外，若收養的是流浪狗，更可以讓一些人手不足的偏遠分隊，多一個看管駐地的好幫手；朱的文章發出後，也有現役消防隊員特別留言表示，隊上的狗狗「小黑」常常起到提醒作用，只要有非分隊人員接近，小黑就會大叫讓弟兄們注意。

消防署：民眾被消防隊養的狗追才發文

對此，消防署則表示，根據營建署發布的「辦公處所管理手冊」，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，此次因接獲消防替代役男檢舉，指有民眾遭消防隊內養的狗追，才會發公文提醒各所屬機關及各縣市消防隊。

營建署昨也表示，辦公處所管理手冊第四章的確有禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物等規定，是否需要調整規範內容，還得再與各機關研議、通盤討論後再作決定。

有基層消防弟兄則強調，在消防隊內生活的狗多半很有靈性，不但會幫忙顧家，也是弟兄們的心靈寄託，不應因為一個個案就禁止養狗；也有人表示，確實有些隊犬的地域觀念較強，見到陌生人會吠、會追，但這與一般家犬沒有什麼不同，只要拴起來即可，沒必要特別禁止飼養。