農產產銷爭議 需靠修法改善

2018-03-06

記者黃以敬／特稿

台北果菜批發市場過年後連續休市致使蔬菜到貨爆量未調節，價格暴跌引發爭議，但北農昨日起還是照計畫又休市三天。如果台北市只管休假而未顧及穩定農產供需、菜價穩定，又明知菜價波動卻還是無法協調取消再一次三天連休，顯示「天龍國」無力、無法或是無意要確保蔬果批發市場穩定，政府就應思考推動修法，讓中央可更具公權力介入管控或調節農產批發，農民及消費者權益或可更獲確保。

依農產品批發市場管理辦法，批發市場屬縣市政府管轄。而追查去年七月北市市場管理處的休假預排會議，北市市場處邀集北農、蔬果產銷業者等單位開會，當時吳音寧上任北農總經理才一星期而派員出席表達反對連休，農委會則未派員與會。問題是儘管北農代表等與會單位大多表達反對，最後北市市場處還是以未投票的共識決，決議今年要連續兩週各休三天。

市場處強調排定連休是為顧及產銷人員休假權益；但引議的是，年後天氣好使得蔬菜盛產，北市及北農卻未做好供貨疏散、預警調節，導致出現開市後供過於求、菜價大跌的慘況。

更引議的是，第一波休市已造成爭議，北市單位卻還是堅持五日起再度三天連休，台北市長柯Ｐ更直言「取消休假，不可能」，顯示對於北市而言，農產批發供銷穩定不比休假重要，北市也沒能力或沒意願要嘗試去縮減或調節休市。

最讓人不解，連續休市爭議一起，北市府、北市市場管理處等相關單位，卻連續對外喊出「菜價不是最慘，過去還曾跌到十四元」、「天氣好所以供貨多」、「農委會（接獲休假公文副本會知）對連休也知情」等等說法，怪天氣？怪中央？還怪農民對菜價太大驚小怪？卻還未見北市及北農對於連休決策的檢討與自省。

這次台北果菜市場連續休市造成菜價異常波動明顯涉及「人禍」，其中不僅有決策思慮不周的問題，還有休假前後對市場掌握及調節的不力，更有休市日程未能再作機動調整的怠惰。

全國蔬菜一年生產五百萬公噸，北市農產運銷公司經手批發量僅約十四％，但北市天龍國具相當指標性；而全國有四十六個批發市場，則以北農兼具官股及民股最特別。

誠如柯Ｐ先前嗆中央，「你來做，會比較好？」北市無法預防與調節連續休市造成菜價波動，農民及北市消費者都受害；政府是該評估修法，或許可以換人做做或讓中央適時介入管控，反正看來也不會更糟的。