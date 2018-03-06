連番休市3天 農委會：北市決定／菜價慘跌 雲、彰農業縣質疑是決策不當人禍

2018-03-06

〔記者林彥彤、鍾泓良、沈佩瑤、王榮祥／綜合報導〕上週北農連續休市三天，造成開市後蔬菜到貨暴增至二九七○噸，供過於求而導致交易價格跌逾三成，但北農昨起又再連休三日。農委會昨強調，依「農產品批發市場管理辦法」，批發市場休市是由地方政府決定，這次連番休市的日期是台北市政府市場處做出的決定，北農、中央政府都無權決定，北市府及市場處應說明清楚。

原定中秋節連休3天 再討論

事實上，按照台北市市場處去年決議，除了這連續兩次三天休市，預計九月廿四日中秋節後，將會再連休廿六日到廿八日。針對連休引爭議，中秋節仍否要連休三天？台北市市場管理處昨回應，還是需邀相關團體討論後再決定。

台北農產運銷公司連續休市造成菜價波動引議，受影響的雲林、彰化等農業縣市均質疑是決策不當。前北農總經理韓國瑜昨也痛批這不是天災、是人禍，並向北農及北市府喊話，呼籲應道德勸說取消連休、啟動補救措施，還應對農民等考慮補償方案。

北農總經理吳音寧昨未出面說明，主秘路全利表示，依慣例，這次連休是去年七月六日，台北市市場處召集各方作出決議，北農只是依決議辦理。

台北市市場處昨則指出，今年休市時間是去年七月六日討論決定，會中邀請四大公司、產銷合作社及農民代表共十七團體討論，吳音寧當時已接任北農總經理，但未與會，由業務部經理出席，也有邀請農委會，但未派員與會。會後有將會議紀錄整理的副本寄給農委會。

今年農曆年後，是北農首次短期內連續兩次休市三天。主持去年會議的批發科長高振翔表示，每年休假都是以「共識決」討論，農民團體一貫立場都反對連休三天，但為兼顧農產運銷人員休息權益，市場處只能居中協調休假。

北市：休市讓菜價下跌非事實

對於外界質疑連休影響菜價，市場處則指出，據統計，長期連休後往往都會呈現「交易量上升、價格下跌」的現象。而影響菜價因素眾多，休市導致菜價下跌並非事實，二月底就是因為農曆年後回暖，農作物生長快，到貨量暴增供過於求才拉低菜價。

兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻昨未針對連休決策問題置評，但表示，北農交易量只占全國十四％，全台菜價波動不應由北農單獨承擔，農委會也該指揮調配。

農委會副主委陳吉仲則強調，農委會是僅被通知會議紀錄副本，政策決定是台北市市場處。中央目前已行文地方，建議應避免類似連休問題再發生。