婦女保養膀胱 四要一不要

2018-03-05

文／謝卿宏

女性的膀胱問題常不被認為是病，但如果困擾起人來（尤其是頻尿），有時會嚴重影響生活品質、甚至是會要人命。所以在新的一年開始，婦女一定要知道膀胱的保養之道：首在養成「四要一不要」的解尿習慣，也就是「要」多做縮肛運動、「要」均勻喝水、「要」到尿急後才去解尿、「不要」用力解小便；此外，也「要」在泌尿道出現異常症狀時，儘速就醫。

在每小時均勻喝150CC左右水的情況下，正常人大約是2-3小時解一次小便，尿量常會在350-500CC左右，並不會有頻尿、夜尿、解尿疼痛、灼熱、尿急，解尿也不必用力，不會尿不乾淨、解尿困難，也不會漏尿、血尿。

如果解尿有任何不適、解尿功能或習慣的改變、尿液顏色的改變、容易泌尿道感染、重複感染或感染久治不癒、下腹痛、下墜感或生殖泌尿道外觀的改變，都可能是生殖泌尿道有問題，絕對不能當成「火氣大」或是太累而不去理會，也不要聽信偏方，一定要去泌尿婦科尋求診治。

不管有沒有尿失禁等泌尿道問題，最好從年輕開始就要每天做骨盆體操（也叫縮肛運動或凱格爾運動），如果不確定自己會不會，可以請泌尿婦科醫師確認。

或許瑜伽或其他舞蹈有些動作像是縮肛運動，但是一定要做對且最有效的縮肛動作，而且躺、站、坐隨時都可以做，效果才會好；這個運動可以治療、預防大小便失禁與急尿，所以男士最好也要學。

此外，平時一定要等到尿急之後才去解尿，這與憋尿不同。憋尿是指尿很急時，還強忍著不去尿，會造成尿液回堵到腎臟，千萬不要有尿意感時就去上廁所。因為正常人尿急時的尿量常會在350-500CC左右，而有尿意感時，膀胱內的尿液卻只有150-200CC而已，大家都知道「用進廢退」，所以，如果都不讓膀胱充分擴張，久而久之，膀胱就會失去脹大的功能而萎縮變小，生活品質就會因頻尿而變不好。

（作者為台中茂盛醫院婦產科醫師）