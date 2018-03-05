數學課綱擬細分三軌 高三改非必修

2018-03-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部審理十二年國教新課綱，昨審議數學科課綱，研擬將高中數學從現行的數甲、數乙兩類，未來將更細分為理工、商管、文史等三軌，解決現行只分自然組、社會組的適性空間不足；另也將允許學生在上課及考試使用計算機，預計從國中會考到大學入學考試等都可使用，大考中心則盼奧援因應試務成本增加。

國教署長邱乾國表示，據一○八數學課綱草案，希望依照學生學習需求，分成「高數學需求」、「不同面向數學需求」和「低數學需求」等三軌，如理工科學生須高數學，商管類的數學算不同面向，文史等則是低需求。

上課、考試將可使用計算機

例如，商管類學生在大學端有不少數學統計需求，但在高中過去被分社會組而只學數乙，恐進大學有基礎銜接問題，將來分軌將可學數甲，更符升學及興趣。課綱案規劃，將從高二起分三軌，高三則將數學科改為加深加廣，學生可選讀數甲或數乙，而文法或藝術導向學生也可不選讀高三數學。

未來數學課也將更鼓勵運用計算機，邱乾國說，現行九九課綱就要教學生使用計算機，未來一○八課綱更將鼓勵運用，重點是不希望學生做繁複數學計算，淪機械式練習。

大考數學科 將分兩節兩卷施測

大考中心則指出，將配合課綱做大考數學命題，例如數學科將分兩節兩卷施測，時間不衝堂，商管學生則恐面臨兩堂都須考，但不會不公；至於考試使用計算機則樂觀其成，可讓試題更情境化。但數學分節分卷或用計算機，都將使舉辦大考成本增加，須政府奧援或補助。