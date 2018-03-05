監委查管中閔兼職案 擴及全台大

2018-03-05

〔記者吳柏軒、鍾麗華／台北報導〕台灣大學校長遴選爭議中，管中閔因兼任台灣大哥大獨立董事、審計及薪資報酬委員等三職，事後遭查出任兼職及台大審查同意的時序錯亂，涉及恐有先兼職、後同意的違法兼職疑雲，引發台大校內教授質疑；監察委員也著手進行調查清查，發函要求台大提出全校教授兼職上市公司獨董的核准情形，釐清是否有行政疏漏或違法情況。

台大校長遴選當選人台大教授管中閔不僅遭質疑未完全揭露兼任台灣大獨董身分且涉及未利益迴避，更有教授檢舉，去年六月十四日台灣大哥大公司就對外公開管出任獨董、審計及薪資報酬委員等，但台大到去年十月二日才發出同意三項兼職公文，時序明顯不對，顯露台大行政流程及教授違法兼職疑雲。

教授：採事後認定恐觸法

台大國發所教授劉靜怡即多次發文質疑，認為依法專任教師須經書面同意，才能到校外營利事業任職或兼職，否則違法聘約，須送教師評審委員會處理，台大教授「均無不知之理」。她更質疑，台大還以「行政流程需時間」，讓兼職案採事後認定，認為台大行政人員及教授都具公務員身分，都恐有違法之虞。

兼職案也引發監察院關切。據了解，監察委員先前一度透過教育部，希望了解台大通過管中閔兼職案相關資料。而後發現似有爭議資訊須更詳查，三月一日直接再向台大發文，除管中閔案，還要求台大提出全校教授兼職獨董的核准資料，希望全面了解台大教授兼職作業流程問題。

監委高涌誠昨表示，監院調查是大學校長遴選制度爭議，且台大是公立學校，兼職等人事問題若遭疑難道不能查？若有人連結為「擋管」是過度解讀，搞不清楚大學自主真正意涵，恐是管的「豬隊友」。監察院職權該做的，希望外界平常心看待。

台大：依程序辦理兼職案

台大校方則表示，監察院來文，都將蒐集資料回覆，教授兼職案都依程序辦理，會靜候調查；台大也解釋，教授被借調到業界或公家機關，有時會有時間壓力，因此會發生兼職先被公告，但校方後續補程序等狀況，此為現實考量。