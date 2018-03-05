私校協會：想賣地求生不只南亞

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕聽聞南亞技院想賣校地，私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科大校長唐彥博表示，恐怕想賣校地的私校不止南亞，凸顯少子化對私校衝擊嚴重；他呼籲，學校若有閒置土地，教育部應「雪中送炭」助度難關，適度規範將籌得資金可用於師生。還有校長建議，可考慮把退場學校最後剩餘財產給予學校董事會一定比例，例如一成作為回饋，應可更有鼓勵學校退場的誘因。
建議教部適度許可 助度難關
唐彥博表示，私校中不只南亞想賣校地，還有其他學校，少子化衝擊下，學校資金不夠的危機漸顯現。但學校要處分土地，最後還是都須提報到教育部審核。他認為，假設私校有多餘閒置土地，考量該校生存，建議教育部可適度同意賣地許可，助其先度過難關，否則資金缺乏，會衝擊教師工作權、學生受教權等。
但他也指出，並非所有私校土地都可變賣，須視個案而定並適度規範，如請第三方公正單位鑑價避免土地遭貶值，賣地資金也不能用在硬體（如蓋大樓、買設備等），要用在「軟體」，如回歸教師、學生身上。
實踐大學校長陳振貴則分析，依私校轉型退場條例草案，法人解散清算後，剩餘財產只能歸屬轉型及退場基金，或捐給所在地縣市，私校經營者不願校產被「充公」，因此會一直堅持苦撐而導致退場校數很少。
修法訂回饋機制 鼓勵退場
陳振貴建議，政府成立跨部會專案小組，依各校特性與專長確實輔導並協助轉型，每校發展不同，強制退場不宜太粗暴，且政府可考慮修改私校法，比照韓國，把最後剩餘財產給予學校董事會一定比例如一成，作為回饋，才有誘因。
清華大學校長賀陳弘則認為，台灣高教如要提高國際競爭力，亟需「資源」和「結構調整」，在深耕計畫後，教育部更應進行大學數量和類型的體檢調整，也須社會拋開成見一起完成。