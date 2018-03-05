高美醫專確定八月退場 轉型長照／教部：有可能是第一個申請「退場基金」學校

2018-03-05

〔記者林曉雲、吳柏軒、蘇福男／台北報導〕私校轉型退場條例這會期已送進立法院審議，五十億退場基金今年編列廿五億元待用。教育部技職司司長楊玉惠昨表示，位於高雄的高美醫護管理專科學校已確定八月的一○七學年退場，擬轉型為長照機構，有可能是第一個申請退場基金的學校，用於補助學生轉學及融資給學校資遣教師所需費用等。

預估117學年大專新生再少10萬人

除了高美醫專，全國一五七所大專校院，一○六學年招生缺額高達六萬七千多個，教育部去年底公布一○六學年新生註冊率，註冊率低於六成的學校，擴大到十七校。教育部更預估到一一七學年，大專新生人數將再減十萬。

儘管少子化危機及大學退場制討論多年，但二○一四年迄今，僅有三校轉型或退場，包括高鳳技術學院、永達技院退場，興國管理學院易主改名中信金融管理學院。高教界對於教育部推動大學退場屢有成效不彰疑慮。

後段學校怕退場 求生怪招百出

高教工會更質疑，部分後段學校為免被退場，紛使出求生怪招，有私校把教授教學評鑑與招生綁一起，老師招生不利就會丟工作；有財務不好的私校，卻祭出高額獎學金吸引學生註冊；另有私校幫學生出報名費以提高註冊率；也有私校與高中職合作，提供大學兼任講師證，換取高中職老師幫招生；甚至傳有私校找仲介公司以人頭偽造假學生名冊等手法，教育部卻都沒有具體稽查。

教育部則指出，為加速大專轉型、退場與整併，大學退場條例草案明文規範，私大學生未滿三千人、連兩年新生註冊率未達六成，或發生財務惡化、積欠教師薪資三個月以上等，就將列專案、輔導轉型退場。

教部今年編25億退場基金待用

楊玉惠更指出，五十億退場基金將於今年先編廿五億待用，因銀行不會借貸給準備退場學校，基金會先融資給私校協助處理教職員欠薪、退休或資遣所需費用，是提高私校退場的誘因之一。

據教育部資料，高美醫護專科學校去年新生人數僅六十人、全校學生僅五百九十人。而據高美醫專一○五年財報，負債總額共約九千萬，占資產總額四億六千多萬元的十九．六％。

楊玉惠強調，如果高美醫專申請退場基金，教育部會先融資，但也會要求學校提出未抵押土地作擔保，未來學校法人處分財產後就須還錢給基金。

教育部指高美醫專預定八月退場，記者昨以手機聯絡校方及董事長，但無法聯繫上。該校代理校長陳楷翔上個月曾對媒體表示，由於教育部希望學校停招，最快今年會宣布，但「學校將照顧好每一位學生」。