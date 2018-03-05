從頭上潑灑污水 中山男教授攻擊女系主任

2018-03-05

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學驚傳系主任遭潑水霸凌！中文系主任楊濟襄指控同系教授劉昭明上週二到其研究室，趁她不注意時，從頭上潑灑一桶惡臭污水攻擊，已委託律師提告。劉昭明受訪自承不當，一時氣不過潑了「清水」，未來系務問題由「系務會議」解決，法律問題交由法院裁判，誰該負責任就負責任！

教授稱一時氣不過 是潑清水

中山大學表示，該爭執源於教授間對系務處理的不同看法，甚為遺憾，已請院長了解，盼能圓滿處理。

楊濟襄是中山中文系首位女系主任，今年二月剛接任。她表示，劉昭明上個月廿七日晚間七點半許到她研究室，不斷辱罵、咆哮，她通知校園警衛，竟被掛電話，求救的舉動則激怒對方，竟提了一桶惡臭污水從其頭頂潑灑後離去。

楊濟襄抱怨遭暴力攻擊，卻連絡不到校方人員協助，劉昭明後來二度折回叫罵，她向臨近研究生及同事求救，對方才邊罵邊離去。由於污水惡臭難聞，她難受嘔吐並前往醫院打點滴。

楊濟襄說，劉昭明與系上簡姓教授因系務意見不合，多次以發公開信方式辱罵簡教授，她希望全系和諧，沒想到劉昭明把焦點轉到她身上。

劉昭明回應，楊濟襄為系務紛爭惱羞成怒，對他全面抹黑，他為捍衛名譽，只能以「淨水」洗滌其身心靈。當時的情景、對話，雙方皆錄音、錄影，都可證明絕非污水，日後到法院自有公斷。