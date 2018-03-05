把握上午好天氣 午後變冷轉雨

2018-03-05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕溫暖好天氣只到今天白天！今天下半天起受鋒面和東北季風影響，全台中午前後會開始出現局部雷雨或陣雨，氣溫略微下滑，但空品可望逐漸好轉。週四強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫急速下降，週五、週六清晨，中部以北、東北部低溫下探十二度，空曠地區甚至只剩十度。

週五、六清晨 下探10度

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天上半天，各地溫暖舒適，高溫逾廿九度。中午過後轉有雨。今晚到週三，東北季風增強，北部、東北部轉涼，高溫低於廿度，中南部日夜溫差大。

週四冷空氣來襲，全台氣溫明顯下滑，週五、週六清晨，中部以北低溫下探十二度，沿海空曠地區僅剩十一度，南部約十五度。氣象專家吳德榮預估，中部以北沿海空曠地區最低溫僅十度左右。

日本氣象協會更預測，台北週五最低溫僅九度，週六只有五度。不過，吳德榮表示，該單位只是將電腦數據直接放上網站，從未經人為修正，已多次發生誤差。

環保署則預估，因前一日污染累積影響，北部、竹苗、中部及雲嘉南今天白天空品為「橘色提醒」等級，午後東北季風增強，雲嘉南以北可望轉為「普通」等級，內陸靠山地區仍可能為「橘色提醒」。劉沛滕也說，今天上半天西半部及金馬地區仍有濃霧影響能見度，且風力弱，擴散條件不佳，容易出現霧或霾。

春天來了 馬祖響起第一道春雷

昨下午兩點左右，馬祖測站測到今年第一道春雷，氣象局表示，這意味著春天到了，開始回暖，不過，春天系統變化大，民眾要適時添加衣物。