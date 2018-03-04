選對益菌 不過敏少哈啾

2018-03-04

文／楊雅慧

「有什麼益菌是吃鼻子過敏的？我的孫子一天到晚哈啾打個不停。聽隔壁說吃益菌可以根治過敏？」

其實在台灣，空氣中濕氣重、空污等因素都可能引起過敏。例如冷氣團長趨直入，氣溫驟降，鼻子因鼻黏膜刺激，出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水，連帶眼睛周邊血管會因為循環不良造成眼睛癢、黑眼圈；還有許多人會出現程度不一的異位性皮膚炎，皮膚乾燥、粗糙、發癢，甚至抓到破皮，引起細菌感染等等症狀，這些都是過敏體質的表現。

一般遇到過敏症狀發作，最直接有效的藥物首推抗組織胺藥物，再者是類固醇藥物適合緩解急性發炎症狀。但是這些藥物若長期使用，或多或少會產生副作用，例如嗜睡、注意力不集中、肥胖等。

近年來，為增強免疫系統對抗過敏，於是益菌在過敏的治療有了一線生機。原理就是藉由益菌進入人體腸胃道中產生「良幣驅逐劣幣」的環境，以達到益菌保護的效果。

但是市面上益菌琳琅滿目，是否都有其療效呢？以下提供您幾個重點，判斷益菌的好壞：

●益菌為活菌，保存有一定的方式，通常會冷藏於冰箱中，或是製成凍晶或芽孢的結構（此結構不需冷藏）再進入人體活化為可作用的形式發揮效力。

●坊間流傳以菌養菌的方式來自己量產，這種方式是不恰當的，因為在不同儲藏、溫度、濕度的培養下，養出的菌種好壞難以分辨。

●菌種的選擇，目前經過臨床實驗，以比菲德氏菌與雷特氏菌及龍根菌較有明確效力。醫院有妙利散跟阿得比膠囊可做選擇。

●活菌有一定的壽命，並非長時間冷藏就不會失效。

●益菌不適合跟抗生素併用，因為抗生素會將菌種一網打盡，造成片甲不留。

總之，益菌不是多吃有益，少吃無妨，不能「3天捕魚，2天曬網」，因為腸道必須在適當益菌數下，才不會讓效果下降，所以建議長期服用，以維持體內益菌數量。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）