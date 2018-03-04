《健康聚寶盆》減少魚尾紋 避免瞇瞇眼

2018-03-04

文／林靜芸

魚尾紋是眼尾的橫紋，男人女人都可能有魚尾紋！有的人魚尾紋很明顯，有人戲稱「眼尾可夾死蒼蠅！」

由於笑的時候，魚尾紋會更明顯，以致一般人誤以為愛笑的人才會有魚尾紋。其實魚尾紋與嘴唇的「陽婆婆紋」相似，是表淺肌肉的動態紋。

臉部的表情肌大多位於深層，只有額頭、眼皮和嘴唇是表淺肌。眼皮是全身皮膚最薄的地方。年輕時，皮膚厚度和濕度良好，表淺肌收縮，表皮不會顯出皺紋，隨著年齡增加，皮膚老化，膠原蛋白、彈性纖維減少，皮膚出現紋路。

保濕要做 眼鏡度數也要配足

眼輪匝肌負責眼皮的眨眼、閉眼、瞇眼等動作，由於解剖位置變動、視力退化等功能性改變，眼輪匝肌的工作負擔加重。一般而言，平均40歲左右會開始漸漸出現魚尾紋。女人的皮膚比男人的皮膚薄，因而魚尾紋或陽婆婆紋都是女人比較嚴重。

大笑的時候，魚尾紋會變得明顯，因為笑的時候用到眼輪匝肌，不過只用到大約30%而已。牽動嘴唇微笑使用的肌肉是源自於顴骨附近的顴大肌、顴小肌、笑肌等，笑的動作使眼輪匝肌受擠壓，魚尾紋才會變明顯。

一般人以為沒有動作，肌肉就沒有收縮，其實除非顏面神經麻痺，否則肌肉均需保持張力。我們睜開眼睛生活，就需要使用眼皮的眼輪匝肌，因而年老會產生魚尾紋，但是我們不可能不停地笑，所以不必為了害怕魚尾紋而不敢放鬆大笑，何況笑的動作使臉頰向上拉提，相對放鬆口角及下唇壓下肌，能預防臉頰鬆弛下垂，其實值得鼓勵！

至於預防魚尾紋或者避免更嚴重，應朝向做好皮膚的保濕、防曬，眼鏡度數要配足，不要瞇瞇眼，以及養成健康的生活方式等。

（作者為聯合整形外科診所院長）