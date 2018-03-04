北農休市菜價跌 柯怨會議紀錄中央早看過

2018-03-04

〔記者黃建豪、吳欣恬、蕭婷方／台北報導〕台北果菜市場因春節過後及元宵分別連續休市3天，牽動農產品市場菜價崩盤，引來農委會批評，身兼台北農產運銷公司董事長的北市副市長陳景峻反嗆農委會。台北市長柯文哲昨則指出，這（指休市）是一年前就決定的事，農委會就算沒有派人列席，但至少會議紀錄都看過。農委會副主委陳吉仲表示不想回應，先專心處理下週一起北農將連休3天的產銷問題。

休假表 農委會︰沒核備權力

但有農委會官員指出，全台各地共46間果菜批發市場，營業休假日都是由各市場邀集產銷雙方共同商定，並報經各地方縣市政府核備後實施，北市只有將排好的休假表以公文副本通知，農委會沒有核備或備查的權力，「哪有什麼會議紀錄」。

農委會官員私下透露，去年7月的會議是由北市市場處科長擔任會議主席，由於今年初九天公生是週六，而週一又是北農固定休市日，因此有承銷人想要連休3日。當場包括北農代表及產銷團體都表達反對之意，最後未經表決，即由主席裁決連休3日。

官員也說，連休多日會嚴重影響供需穩定。根據過去經驗，有時會因連休期間的果菜都消耗完，使承銷業者進場大量採購，而造成價格大幅飆升。無論大漲或大跌，都應避免連休3天。

昨為週休二日，加上北市果菜批發市場下週一又將休市3天，部分承銷人憂無菜可售，先行購買蔬菜預備，市場買氣回升。加上北農近日與產地溝通、進貨量趨於穩定，到貨量約1780噸，總平均價格為21.5元，價格小漲1.5元。