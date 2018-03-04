燒雜草波及台鐵 影響2.5萬人

2018-03-04

1日2事故！白天嘉義段電車線被燒斷 晚間汐止電車線又斷落

〔記者鄭瑋奇、王善嬿、林國賢／綜合報導〕台鐵一日兩事故！其中一件因民眾燒雜草燒到台鐵電車線，就導致72列次、2萬5830名旅客行程受影響，列車累計誤點達2091分鐘。

火警意外 列車延誤2091分鐘

嘉縣消防局民雄分隊昨上午10點48分接獲報案，指台鐵民雄站南邊約500公尺處的民雄地下道鐵軌附近，發生雜草火警。消防員於11點撲滅火勢。目擊義消表示，持消防瞄子射水撲滅火勢時，一旁電箱突傳出「碰」一聲爆炸，當時列車行經，鐵軌上方的高壓電線也爆出火花。

當時已駛離民雄車站的3134次（屏東到斗六站）列車，因電線設備損毀暫停行駛，車上200多名旅客下車沿著鐵軌走回民雄車站。事故發生後，台鐵分別從嘉義、台南派出電力維修車搶修，並啟動公路接駁機制。

乘客沿鐵軌走回 公路接駁

這場火警讓該區間東、西正線電車線設備皆有斷損故障，嘉義至民雄間列車一度無法行駛，直至下午5點28分才恢復正常。

台鐵表示，這次事故初步看起來，民眾應是在台鐵路權範圍內燒雜草，詳細情況及責任釐清，由鐵路警察及台鐵行保會調查。損壞的設備應會求償，呼籲民眾燒雜草不要太靠近鐵路。不過，嘉義縣消防局調查，電車線毀損脫落處並無雜草焚燒痕跡，事故原因仍待了解。

此外，晚間8點24分左右，汐止—七堵間西正線電車線又斷落，經搶修，東正線於晚間8點42分恢復通電，該區間暫以單線雙向運轉，電力單位正在調查原因。

台鐵局表示，對號列車延誤超過45分鐘，可於一年內至各站辦理退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車；非對號列車延誤超過45分鐘，持一般車票旅客可全額退票。