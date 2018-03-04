「家扶兒」爭氣 碩二雙中司法官、律師

2018-03-04

用自己力量改變未來

〔記者劉曉欣／彰化報導〕用自己的力量改變未來！中正大學法律研究所學生林欣儀，國中時父親因一場車禍喪失工作能力，使得小康之家陷入困境。完全沒有補習的林欣儀，靠著獎學金，一路念到研究所，碩二就考取司法官與律師。

「設定自己的目標，用自己的力量改變未來！」林欣儀說，父親在10幾年前發生車禍，腦部因重創引發腦膿瘍（腦部感染化膿，形成膿瘍），服藥後遺症讓父親無法重返職場，母親必須辭去正職，在家照顧爸爸，還要兼作家庭手工，她回家也要幫忙媽媽做手工多賺點錢。年少的她，在心中許下願望：要念書就要拿獎學金，減輕家裡的負擔。

林欣儀從小成績優異，一路從和群國中、彰化女中到中正大學，很早就確定念法律系的方向，以當上司法官為目標。進入法律系就讀，才發現司法官錄取率很低，於是修正生涯計畫，以考取律師為優先，認真唸書，沒料到碩二就「美夢成真」，雙雙上榜。

林欣儀說，她希望能當檢察官，因檢察官有調查權，可直接接觸到案件，是很有意義的事，期許自己能做個關注弱勢的司法官。

沒補習 靠家扶獎學金升學

她舉例，韓國電影「與神同行」，她認為劇中主角金自鴻因不忍媽媽久病受苦，差點就殺害了媽媽，但因媽媽原諒了兒子，讓男主角通過「天倫關」，得以投胎轉世。這就像司法量刑時「酌減其刑」，很多事不要隨便就下定論，因為很可能不明瞭事情來龍去脈與時空背景。

林欣儀的妹妹林筱涵就讀台大金融系，姊妹倆感謝一路走來彰化家扶中心所發放的獎學金，讓她們的求學之路無後顧之憂。妹妹希望大學畢業就進入金融界，姊妹倆早日賺錢，減輕家庭的生活重擔。