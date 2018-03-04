學者、民團多支持分組付費／健全產業生態 籲強化管制

2018-03-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕NCC積極推動有線電視分組付費機制，學者與媒體團體多表支持，認為可提供民眾多元選擇；對於NCC的定位，學者意見不一，有學者認為，NCC仍應尊重市場競爭，不應過度介入，也有學者認為，NCC應該強化管制，健全有線電視產業的生態。

台灣媒體觀察教育基金會政策專員鄭人豪表示，分組付費將選擇權還給一般民眾，同時發揮市場機制，讓好的內容可以續存並獲得更多分潤，並藉此再提供更多優質內容；不好的內容則將被淘汰，退出市場。

鄭人豪呼籲，成立「有線電視費率審議委員會」，作為第三方公正機關，各地業者的分組費率、組合餐的訂價與內容，都由委員會審查把關，保障品質。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚強調，現在有線電視業者除要和同業競爭外，包含OTT等新型態的影視服務也都是競爭對手，只要市場競爭機制發揮功能，業者會提升服務品質。

住在板橋的賴祥蔚以自身經驗為例，板橋是有線電視的一級戰區，群雄割據，因此各家業者卯足全力提出吸引民眾方案。他認為分組付費應回歸市場機制，而非由NCC指導業者該怎麼做。

不過，中正大學傳播學系教授胡元輝認為，台灣有線電視產業長久以來政府未強力管制，導致商業機制中，相較於頻道商及消費者，系統業者比較強勢。分組付費一定要做，但不代表推出分組付費機制後就能夠扭轉，但至少是一個改變現狀的機會，能讓頻道業者擁有更強的談判權，民眾也會有更多選擇。

未來分組付費制度上路後，胡元輝認為NCC也要適度介入，例如主動維持業者間的談判公平性，或讓業者感受到消費者團體意見甚至影響力，促使業者做出較有利消費者的決定。