頻道業者受鼓舞／可自組套餐 訂價不再受制系統台

2018-03-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕未來全面實施分組付費後，頻道商可望擁有自組「頻道套餐」販售給消費者的權利，頻道商深獲鼓舞，認為這將是與系統業者議價的武器，訂價權不再受制於系統台，有助於健全產業生態。

放哪個組別 仍得看系統業者臉色

衛星同業公會秘書長陳依玫指出，頻道業者可以自組套餐，大大鼓舞頻道業者。此舉不但讓頻道商強化與系統台的議價能力，而且也能直接面對消費者，理解用戶的喜好，必須拿出更好的內容與服務。

不過仍有頻道業者坦言，以後系統台業者將頻道分各種套餐組合販售給消費者，頻道業者希望被放到比較受歡迎的組別，仍要看系統業者臉色。也有業者擔心，分組付費實施後，系統業者獲利恐下降，將連帶影響頻道授權費，受害的仍是頻道商；也有頻道業者擔心開放單頻單買會不受消費者青睞，失去競爭力。

事實上NCC在草案中規劃不少配套措施，避免業者間因為規模、產業結構不對等原因，遭受不利對待。例如系統業者、代理商與頻道業者的合約要交由主管機關備查，避免交易資訊不透明，就受到不少頻道商支持。

NCC綜規處處長王德威表示，不論是單頻單買或頻道商自組套餐等制度，都應回歸市場機制，而分組套餐費率也都會由NCC備查，NCC基本上不會干預，但若內容不合理，NCC會要求業者改正，維護消費者權益。