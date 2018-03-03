中年婦膝痛4年 關節鏡術後當天可下床

2018-03-03

記者蘇金鳳／台中報導

57歲從事木工的胡姓婦人，右膝痛已4年之久，近來疼痛加劇而就醫，經X光檢查顯示是典型關節退化表現，使關節腔變狹窄，透過關節鏡手術局部修整半月板，且同步放鬆外側髕骨支持韌帶，僅2個小傷口，術後當天即可下床走路，一週後便行走自如。

胡婦在20多歲騎車時曾發生車禍，跌倒造成雙腳瘀青，不過當時並沒有看醫就診，因此埋下病根，30幾歲時開始發覺右膝會痛，打針吃藥也沒效果。

早年車禍埋病根

但胡婦膝蓋退化情形尚未符合置放人工關節程度，在52歲曾開過一次關節鏡手術，當時開完還沒辦法馬上下床走動，相隔5年又開始疼痛，右膝最為嚴重，有時痛到需靠止痛藥緩解，所以才就醫接受第2次關節鏡手術。

長安醫院骨科醫師柯智淵指出，經X光檢查顯示，胡婦除了內側關節腔退化，外側關節腔也有些細微磨損，且以髕骨股骨關節退化更為嚴重，猶如滑車在軌道上行走，一個輪子跨在軌道外側，所以膝蓋活動時會感到疼痛異常。

柯智淵說，雖然胡婦可以做人工關節置換手術，但她對此治療方式有些擔憂及害怕。

內視鏡手術僅2小傷口

經審慎評估後，她決定採取傷害性較小的關節內視鏡手術，只需在關節處開2-3個小洞，便能將內視鏡伸入檢查及治療。除了局部修整半月板，也同步透過關節鏡放鬆外側髕骨支持韌帶，可減少侵入性傷口，所以患者術後恢復也快。在不痛的原則下，當天可下床活動，活動角度也較術前理想。

不過，柯智淵提醒，關節內視鏡手術雖可減緩患者當下的膝蓋疼痛，但年紀大、關節退化嚴重患者，關節鏡手術並非最後治療手段，只可暫時減緩疼痛的不適，在嚴重退化的情況下，原則上治療還是以做人工關節置換手術，成功率達98%，可讓患者在術後10-20年得到更好的生活品質。