走不到10步就「喘」 當心主動脈瓣膜狹窄

2018-03-03

記者吳欣恬／台北報導

88歲的林老奶奶長期有高血壓問題，近來發現活動容易氣喘吁吁，沒走幾步就要停下來休息，但高血壓問題反倒改善。就醫後發現，原來是主動脈瓣膜狹窄所致，嚴重者甚至可能猝死。

嚴重者可能猝死

88歲林老太太從80歲就有主動脈瓣膜狹窄問題，近來常覺得呼吸困難、喘不過氣，活動也因此受限，常常走不到10步路就需要停下來休息。因家住山區，從出門到停車場得走20多個階梯，走出家門後沿路走走停停，走3分鐘要停下來休息5分鐘，生活大受影響。

因林老太太不適合傳統開心手術，在接受微創的經皮主動脈瓣膜植入術，術後恢復情況良好。

國泰醫院心血管中心主治醫師黃啟宏說，主動脈瓣膜是血液離開心臟的最後一道關卡，隨年紀增長，主動脈瓣膜可能因退化引起鈣化與狹窄，輕到中度階段或許沒症狀，重度時則會因心臟血液難以打出而出現狹心症症狀，包括走路或爬樓梯容易喘、呼吸困難、胸悶等，黃啟宏說，若已出現狹心症或心臟衰竭的情況，存活期恐不到一年。

黃啟宏說，因為血液難以從心臟輸出，所以血壓會降低，使原有高血壓的病患誤以為血壓趨於正常代表健康，其實不然，若不及早就醫，當血液打不出心臟，就可能導致狹心症、心臟衰竭，進而引發猝死。

黃啟宏說，主動脈瓣膜狹窄好發於80歲以上長者，但亞洲人有高比例僅有2瓣，承受的壓力比正常3瓣來得高，可能使退化提早在60、70歲時就報到；他推估，國內約有2、3萬人有主動脈瓣膜狹窄的情況而不自知。

黃啟宏說，相較於冠狀動脈心臟病，主動脈瓣膜狹窄的特色是會出現瓣膜雜音，只要以心臟超音波檢查就能確診，因此定期進行健康檢查就有機會提早被發現和治療。

他特別提到，不少發喘病人會先求診胸腔科，但即使肺功能檢查沒問題，也應同時看心臟科確診，以免忽略主動脈瓣膜狹窄而提升猝死風險。