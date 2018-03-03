《謠言終結站》地瓜葉牛奶治「三高」？ 營養師：腎病患者不宜

2018-03-03

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「早餐一杯地瓜葉牛奶汁，天天有活力，不只痛風毛病從此不再發作，『三高』也不見了」，但營養師表示，利用地瓜葉搭配牛奶或許可預防三高，但要治療三高，卻是不太可能的說法，且地瓜葉鉀含量高、鮮奶磷含量高，慢性腎臟疾病或洗腎病人過量食用，恐怕會影響病況！

新光醫院營養師夏子雯表示，地瓜葉的組成有胡蘿蔔素、維生素A、C及鉀、鎂等礦物質，具有抗氧化的作用，且富含膳食纖維，可延緩血糖上升的幅度，並有助於降低身體對於脂肪的吸收程度；鉀含量高，可提高排鈉量，有益血壓控制，或許能夠達到預防糖尿病、高血脂、高血壓等「三高」的功效。

不過，夏子雯也提及，想將地瓜葉搭配牛奶打成汁，應是想降低地瓜葉的菜味，若真的採取如此做法，建議也可選用低脂鮮奶。

夏子雯並強調，從營養成分來看，雖然地瓜葉可能會達到預防三高的效果，但若已是三高患者，要單純仰賴地瓜葉牛奶汁治療，則是不太可能有療效，應回歸到均衡飲食、健康的生活形態、多喝水與多運動。

鉀磷含量高 恐影響病況

夏子雯強調，地瓜葉等深綠色蔬菜鉀含量高，鮮奶則是磷含量高，因此若是有慢性腎臟疾病或洗腎患者，可能會影響到代謝功能，提醒要先諮詢醫師依照抽血報告評估鉀及磷的攝取量，建議相關族群食用地瓜葉時，最好採用水煮2至3分鐘，且菜湯不要喝，應避免飲用鮮奶為宜。