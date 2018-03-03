（不是醫師會算命）健檢發現憂鬱症

2018-03-03

圖‧文／陳維均

「游先生（化名），您生活壓力很大嗎？您常失眠，甚至會莫名的恐慌嗎？」聽了我的問話，坐在診間的游先生竟然愣住了，他囁嚅問：「醫師，你也會算命嗎？你比算命的說得還準。」

我告訴他：「我不是會算命，而是您剛剛完成的焦慮及憂鬱量表數據，顯示您正處於憂鬱狀態。」

50歲的游先生又愣了一下，然後娓娓道來：「醫師，我因為長期的胃部不舒服才安排高級健檢，想看看會不會是得了胃癌，順便全身檢查，沒想到胃只是潰瘍，反而我不敢碰觸的精神問題可以在這次健檢中診療。」

游先生表示，他是公司的主管，1年多來被工作壓力和夫妻問題搞得喘不過氣，常常心情低落、失眠、易怒、疲勞，也曾有自殺念頭，卻不敢跟家人或朋友訴說，也不敢去看精神科，怕被屬下知道主管去看精神科，那不就被當精神病了？

失眠恐慌易怒 試試身心科

從他的談話中可見，許多人仍有看精神科就是精神病的錯誤觀念。其實，處在現代高壓力的社會裡，精神、情緒問題更需要專業來幫忙找到適當的出口；還好游先生透過我們醫院的高級健檢特別安排身心科醫師會談項目，療癒了精神上的問題。

根據國民健康署的調查，按人口比例估算，8.9%的人有憂鬱症狀，約有200萬人，其中重度憂鬱者佔5.2%，約125萬人。依本院高級健檢中心去年的統計，透過心理健康檢測與身心科醫師會談發現，有2成以上有憂鬱或焦慮狀態，且幾乎不曾透過任何方式改善目前的心理問題。

美國醫學協會（American Medical Association）的研究結果指出，近80%的精神疾病與壓力有關，而心理問題又可能引發身體的疾病，民眾不能不重視。

常常在年節前後就會出現因喘不過氣、自戕、身體虛弱被送到急診的個案，在排除可能的疾病之後 ，大都是因心理問題造成的身心病症。如果能及早發現潛在的心理問題而予以處置，則可避免變成嚴重的身心疾病。

對於在健檢被發現身心問題的個案，在尚未進入疾病的病程前，我們安排與個案討論，針對不同的問題（適應障礙、輕度焦慮憂鬱、心因性失眠等），提供心理治療、紓壓瑜伽、正念減壓、芳香照護等非藥物的輔助療癒方式，個案都能有放鬆的感覺。

建議有精神困擾的民眾能尋求專業，為自己找到情緒的出口，擁有身心靈的健康。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院身心科主治醫師）