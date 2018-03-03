5交大生夜襲清大潑氨水 校方致歉

2018-03-03

清交梅竹賽開打

〔記者洪美秀、王駿杰／新竹報導〕清華大學與交通大學兩校梅竹賽昨天下午開幕，展開三天的競賽與表演賽，梅竹賽開打前，五名交大學生卻在昨晨「夜襲」清大， 到清大工程一館潑灑「氨水」，經清大警衛制止後，學生道歉，交大校長張懋中也向清大校長賀陳弘致歉，不過此插曲無損梅竹賽的活動。

傳承五十年的清交梅竹賽昨天下午一點在清大田徑場舉行開幕典禮，兩校火力班嘶吼的加油聲此起彼落，精彩的啦啦隊勁舞表演吸睛。

不過，梅竹賽開打前，清大學生議會臉書昨清晨公告，指有交大學生到清大校內潑灑氨水且屢勸不聽，「這已經超出梅竹賽兩校示威的範圍，嚴重影響同學身心健康，會向校方尋求法律資源協助。」

清大表示，已確認是交大五名學生所為，學生指過去有「夜襲」的傳統，且未對人噴灑，而是對草地噴灑稀釋過的氨水，但因時間太晚，引發學生恐慌及清大駐衛警注意，交大學生立即致歉，坦承行為不妥，未再繼續噴灑。交大校長張懋中也在梅竹賽開打前向清大校長賀陳弘致歉，賀陳弘了解學生求好心切，接受道歉，並呼籲兩校學生進行君子之爭。

清交三天的競賽及表演賽，今年計點的正式比賽項目有十項，包括桌球、羽球、橋藝、網球、棒球、女籃、男籃、棋藝（象棋）、男排、女排，另有足球、劍道、壘球等十一項不計點的表演賽及友誼賽，共廿一項賽事，是最多賽事的一年。