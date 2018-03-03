愛閱讀 去年全台8622萬人次上圖書館

〔記者林曉雲／台北報導〕從七歲到六十七歲都愛閱讀！
國家圖書館昨公布，去年共有八千六百廿二萬人次走入圖書館，逾二千萬人次借閱了七千四百多萬冊的圖書，比前一年大幅成長，進館人次增加近千萬，借閱人次增加四十九萬，借閱冊數增加三百多萬，去年度借閱次數最多的前三名，均由香港知名作家黃易的武俠小說包辦，分別是《日月當空》、《龍戰在野》、《大唐雙龍傳》，可謂最受讀者歡迎的作家。
7歲梁寶德 最小愛閱達人
國圖也表揚廿三位愛閱達人，年紀最小的是七歲梁寶德小妹妹，最年長是六十七歲鄒永茂先生。梁寶德小妹妹從三歲開始上圖書館聽故事，四歲生病開刀時一度暫停，館方和故事媽媽還特別送洋娃娃幫她加油打氣，術後持續由父母帶去圖書館聽故事，安慰小小心靈，特別喜歡溫暖的故事。
台灣人愛讀文學類 占借閱量近半
國圖調查，民眾最有興趣閱讀主題為語言文學類，占年度總借閱量近半；卅五歲到四十四歲壯年讀者為閱讀主力人口、占比近三成；各縣市比較，台北市平均每位市民進入圖書館次數逾六次，居各縣市之冠；最愛借書的縣市也是北市。
語言文學類由我國作家莫仁作品《噩盡島》榮登排行寶座，莫仁從八十七年網路小說初起年代開始創作，《噩盡島》系列作品長踞網路書店暢銷榜；非文學類借閱排行榜如哲學類《被討厭的勇氣》等等，則反映出時代脈絡焦點，等同是回顧台灣一年來的社會發展重心。