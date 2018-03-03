台灣燈會「抵嘉」 小英點亮主燈

2018-03-03

5架F16戰機衝場 創下燈會新紀錄

〔記者林宜樟、蔡宗勳／綜合報導〕今年台灣燈會在嘉義縣舉行，展期至三月十一日，昨天下午四點四十五分，空軍五架F-16戰鬥機進行衝場表演，從南往北飛越主燈區上空，創下燈會新紀錄。蔡英文總統、縣長張花冠與交通部長賀陳旦，昨晚七點也連袂主持主燈「忠義天成」啟動儀式，主燈內二萬多組燈光迴路系統，全彩LED燈搭配氣勢磅礴的國樂，觀眾鼓掌叫好。總統蔡英文也到祈福區寫下「燈會『抵』嘉、氣象萬千」。

今年台灣燈會突破傳統花燈型式，用科技結合藝術創作，原住民孩子與台灣犬為造型的主燈「忠義天成」高二十一公尺，以４Ｄ折射展現光柵片效果，點燈後每天晚上七點起，整點及三十分進行三分鐘的燈光秀，首度運用全場域投射方式，在天空交織出經緯度光束，呈現北回歸線通過嘉義縣的山、海、平原及風土文化。

總統蔡英文說，她看到燈區內許多人拿著手機正在抓寶可夢，手機不只可以抓寶，更重要的是政府引進行動支付的概念，在燈會區用手機就可消費付款，還沒體驗的鄉親可以一起來體驗時代潮流。

交通部觀光局長周永暉說，希望藉由媒體的渲染力，讓世界各地的民眾都可以知道台灣有這麼一個非常有意義的民俗節慶；燈具再利用部分，以後主燈會移至台南市，副燈也有地方借展，如遠赴新加坡、泰國與馬來西亞等。