有菜無處賣／北農頻休市亂了套 菜價崩盤

2018-03-03

12天內2度連休3天 運銷大受衝擊 農會痛罵外行領導內行

〔記者廖淑玲、蕭婷方、蔡亞樺、吳欣恬／綜合報導〕農作物成長沒有例假日，但是台北農產公司果菜拍賣市場（北農）近日頻休市，農民有菜無處賣，菜價瞬間被打趴！而督導北農業務的台北市副市長陳景峻則和農委會副主委陳吉仲兩人互批，砲火交鋒，都認為對方有問題！

雲林高麗菜 每公斤從17元跌剩2元

農曆春節後，北農因到貨爆量，導致價格崩盤，雲林高麗菜春節前每公斤十七元，昨天只剩二元，包括土庫農會等連續採收型農作物價格下跌，全國產地農民手忙腳亂，各鄉鎮農會共同運銷受衝擊，農民大罵：「農委會在哪？」

春節過後北農十二天就有二次連續休市三天，出現數十年來前所未有的亂象，中華民國農會總幹事張永成昨以「匪夷所思」形容，痛罵主管機關和農委會「外行領導內行」，影響全國各市場交易秩序，要求檢討負責並賠償農民損失。

土庫農會總幹事黃萬聰說，依慣例，春節後的拍賣價格本來就不會很好，可是北農除夕休市五天後，第一個星期又一連休市三天，第二個星期又要連休三天，教農民如何出貨？要出給誰？只能眼睜睜看拍賣價被打趴。

北農一休市就沒通路 影響全國交易

黃萬聰指出，該農會連續型農作物除了高麗菜還有甜玉米、結球白菜、青蒜等，單日出貨量破百噸，北農一休市就沒有通路，連帶也影響全國各地市場交易秩序。

黃萬聰昨怒斥，農作物成長沒有例假日，菜在田裡多放一天菜就老化，這麼短的時間內市場如此頻繁休市，完全未顧及農民生計，顢頇無能、令人無法苟同。

農作物成長沒例假日 多放一天就老化

對北農三月五至七日又要休市三天，農委會副主委陳吉仲痛批，過去從來沒有短短半個月內兩次連休三天的情況，各地批發市場主管機關都是地方政府，營業日和休市日都由地方政府決定，「為何做出此決策，北市應該要自己出來說明」。

台北市長柯文哲昨被問及此事表示：「不然他下來指導。」接著才說，北市這種大都會不能休太多天、累積太多貨，未來會責成市場處檢討。

督導北農業務的台北市副市長陳景峻則反嗆，農委會指責北市府是不對的，有問題要共同解決，去年七月北市市場處與供應商、產地共同決議休市的日期，農委會也知情。農委會官員表示，農委會收到會議通知僅是列席，並不參與表決和決策，因此慣例都不會出席。

下週照休市 北市府︰中秋不連放3天

陳景峻強調，他已做了決議，三天休市的蔬菜供應量增加，會延長拍賣時間，所有進的貨都要拍賣完成，讓農民損失降到最低。下個連假中秋節他也不同意連休三天，已要市場處重新檢討。

陳吉仲說，既然北市府已表示下週連休三日決定不變，農委會將盡全力提供協助，但這次是因人為因素造成農民慘重損失，「可以要求國賠嗎？」北市果菜市場價格大跌，連帶影響產地價格，「價格下跌要多久才能回穩？」

造成問題還不配合解決 陳吉仲批北市府

陳吉仲以罕見嚴厲語氣，痛批北市處理問題模式非常糟糕，「造成問題後，還不願配合共同解決問題」；但北市應該要講清楚，才能避免問題再發生。