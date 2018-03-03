高中生雲端溫度計 助菇農灑水

2018-03-03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中學生馮慧娟和石貴分，從資訊課學到物聯網「雲端可控制溫度」，走訪香菇寮後，設計並組裝「雲端溫度計」，讓菇農可即時掌控菇寮溫濕度，還會自動補水，作品拿下宏碁BeingLife「明日生活，萬物智聯」創作大賽高中優等獎和評審團超級大獎，獎金共十五萬元，兩人共同心願是「很快技術移轉，儘快幫助到農民」。

兩農家子弟獲創作賽大獎

馮慧娟和石貴分同為南投縣埔里鎮農家子弟，上學期在資訊課學到雲端技術、物聯網裝置，老師蔡宜坦教到「雲端溫度控制」時，兩人有默契地聯想到香菇寮，因為溫濕度正是香菇成長最大關鍵，「幫助菇農」的念頭油然而生。

石貴分說，實地走訪同學家的香菇寮後，才知菇寮有可插入太空包的溫度監測器，但菇農要知道溫濕度變化，須用USB傳輸線連結電腦才能讀出，農民無法即時掌握溫濕度變化，且農民怕濕度不夠，設定每十分鐘就噴補水分一次，有浪費水資源之虞。

石貴分和馮慧娟因此產生設計「雲端溫度計」的發想，採買材料後，每天放學後就動手組裝，花了一個月在去年底完成作品。

馮慧娟表示，這套雲端溫度計是用加密過的雲端傳輸，個資不會外洩，農民在遠方也能即時知道菇寮的溫濕度變化，溫度太高會有語音提醒，濕度不夠會啟動馬達抽水噴灑，原理簡單，但對需要溫濕度控制的農業很有幫助。

捐獎金給學弟妹購參賽材料

該作品參加宏碁基金會第二屆BeingLife「明日生活，萬物智聯」創作大賽，不只獲高中實作組優等獎，更在六百組參賽隊伍中，拿下去年從缺的評審團超級大獎，兩人決定捐出部分獎金給學校，提供學弟妹參賽購買材料的基金，也希望快點技術移轉，早一點幫到農民的忙。