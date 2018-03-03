預測地震 氣象局首開罰單

2018-03-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕經常在網路上預測地震，並自封「台灣地震預測研究所所長」的林湧森，昨在臉書發文表示，自己收到廿萬元罰單，並稱這是他預測地震十年的「學術生涯里程碑」，因為預測太準而遭罰；地震測報中心代理主任陳國昌表示，林湧森的預測並沒有準過，且引用氣象局資料誤導民眾，所以依法裁罰。

引用氣象局資料誤導民眾 罰20萬元

陳國昌解釋，過去已經向林湧森勸導，也曾行文請他說明或提出討論，但他始終置之不理，與法制人員、法律顧問研究之後，決定裁罰。因為林湧森引用科學性、有公信力的資料做個人預測，但並未提出任何理論，更容易誤導民眾，違反氣象法。

陳國昌說，林湧森使用氣象局資料，拉著氣象局為他背書，又說氣象局隱瞞地震資訊，他要澄清，「這是不可能的事」。

陳國昌呼籲，其他經常公開預測地震的個人或單位，雖然在認定上非使用科學性資料，非氣象法管轄範疇，但卻可能觸犯社會秩序維護法，後續還是有被內政部裁罰的可能，民眾千萬不要心存僥倖。

林湧森願受裁罰 但不停止預測

林湧森則表示，他預測地震準確率高達七成，他自認自行公開發布預測是不對的行為，願接受裁罰，但強調未來不會停止，因為他的目的是讓世界關注，且了解他的預測方法是有效的。