子宮內膜癌患拚當媽 2年半生2胎

2018-03-02

記者吳俊鋒／台南報導

即使子宮罹癌也不放棄生兒育女，努力實現了當母親的願望！

結婚6年的張姓婦人因一直無法受孕，且有亂經狀況就醫，檢查後發現竟是罹患多囊性卵巢併發子宮內膜癌。醫師先為她進行黃體素治療，穩定病情，然後再進行試管嬰兒手術，她成功地連懷2胎，且順利生產，如願當媽媽。

黃體素治療 穩定病情

台南奇美醫院婦產部生殖醫學科主任蔡永杰表示，張姓婦人5年前、36歲時到醫院門診表示很想當母親，卻都未能如願懷孕，「好朋友」來的時間也不正常，因此安排她接受檢查，發現是多囊性卵巢作祟，加上她的先生精蟲品質不佳，建議接受試管嬰兒治療。

進入療程後，張女月經量少，蔡永杰為她進行小切片檢驗，發現張女竟然罹患子宮內膜癌，一旦病情嚴重就必須摘除子宮，懷孕夢恐破碎，讓這對夫妻相當錯愕。

所幸病理報告為第一期的1A，只要子宮內膜保護好，仍有懷孕機會，立刻轉婦癌腫瘤科，先接受高劑量的黃體素治療。

2年後張女的病情好轉，子宮內膜正常，蔡永杰隨即為她進行取卵手術，植入胚胎，且成功受孕，最後順利當了母親。

試管嬰兒手術 成功受孕

由於子宮內膜癌隨時有復發的可能，醫師建議她拿掉子宮，但張女還想做一次試管，央求蔡永杰再植入胚胎，一樣成功受孕，等於2年半內二度生產，過程順利。

蔡永杰說，張女因能及早就醫，在藥物治療後，不僅子宮得以保留，還在人工協助生殖技術輔助下接連受孕、順產，且懷這2胎期間癌症完全沒有復發。

蔡永杰指出，子宮內膜癌已是台灣最常見的婦科癌症，且有年輕化的趨勢，國人目前多晚婚，女性朋友若不注意，恐讓原本就低的生育率再受衝擊。

蔡永杰呼籲婦女，若有陰道異常出血、月經不正常等症狀，應及早就醫，以確定病因，迅速治療，還是有機會懷孕、生子。