兼差拚家計視茫茫 中心漿液性視網膜病變

2018-03-02

記者陳建志／台中報導

台中一名47歲陳姓工廠作業員，為了拚家計，下班後還兼差打工，約一年多前，右眼開始看東西變模糊，影像並扭曲變形，感覺彷彿隔著一層水般，工作效率因此大受影響，直到就醫檢查才發現罹患「中心漿液性視網膜病變」，透過「光動力雷射治療」後，視力逐漸從0.3恢復到0.8，終於不用擔心沒工作了。

好發於30到50歲男性

這名陳姓工廠作業員因肩負一家6口生計，每天下班後還兼差賺錢，因工作認真，過去幾年都是績優員工，但一年多前，陳男開始覺得右眼看東西變模糊，不但影像會無故放大、縮小，對色彩敏感度也降低，因視力不佳，頻頻出現工作時少鎖螺絲，以及螺絲鎖歪的狀況。

陳男擔心工作不保，前往眼科診所看診，但情況不見改善，日前到亞大醫院就醫，經視網膜科主任張耀中安排進行眼底螢光攝影檢查後，確診右眼罹患「中心漿液性視網膜病變」，因排水不良，黃斑部視網膜下嚴重積水，視力僅剩0.3。

張耀中指出，「中心漿液性視網膜病變」好發於30到50歲的男性，目前致病原因不明，研判與壓力大、容易緊張、生活勞累、情緒波動大等原因有關，部分黃斑部水腫患者會在3至4個月內自行吸收後恢復視力，但像陳先生這種情形使用「光動力雷射治療」是最好的方式。

光動力雷射治療 恢復視力

張耀中表示，「光動力雷射治療」需自費，治療方式是先在患者手臂注射光敏感性藥物，經血液循環到黃斑部，再以雷射光瞄準黃斑部漏水處進行治療，陳男治療後約1週積水就解除，1個月後視力就恢復到0.8，讓他能安心工作又恢復過去的好表現。

張耀中指出，民眾若黃斑部積水問題超過3個月，或1年內症狀反覆出現2至3次，就可考慮接受「光動力雷射治療」，提醒老化、吸菸、壓力、長期滑手機都會影響黃斑部的健康，即使經雷射治療後，也應禁止咖啡因、酒類、高糖、高脂等食物，並學習減輕壓力，充分休息，達到最好的治療效果。