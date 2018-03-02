腰痠背痛＋血尿 元凶竟是肝腫瘤

2018-03-02

記者蘇孟娟／台中報導

62歲的黃女士不菸不酒且作息正常，半年前不時腰痠背痛，原不以為意，直到出現血尿，才赴腎臟科檢查，卻意外檢查到左肝有1顆13公分大的腫瘤，經腹腔鏡手術後，目前復原良好，她直呼自己很幸運。

6旬婦腹腔鏡手術 復原良好

黃女士表示，大約半年前除了常腰痠背痛外，也感覺比以往愛睡覺，但胃口變化不大，也就沒有特別注意，懷疑是「老人症頭」，直到出現血尿，以為是腎臟問題，1月底趕緊到台中榮總掛腎臟科，醫師安排她做MRI（核磁共振檢查）發現右腎長了1顆7公分大的水泡，並意外檢查出左肝長了1顆13公分的大腫瘤。

ICG顯影技術 開刀更精準

黃女士被轉介給台中榮總一般外科主治醫師羅少喬診治。羅少喬評估後，結合碘氰綠（ICG）螢光成像系統為她做腹腔鏡手術，切除1/2的左肝及腫瘤，僅在腹部開3個約1公分大小傷口，婦人2月初接受開刀，住院5天後即出院，未來只要持續追蹤即可。

羅少喬指出，以ICG顯影技術輔助腹腔鏡切除肝腫瘤，可透過ICG顯影定位腫瘤位置，不但表淺初期肝腫瘤一覽無遺，也能掌握腫瘤深度邊界，保留足夠剩餘肝臟組織，降低復發的可能性。

黃女士昨天開心向醫師道謝，直說她沒有B、C肝，也沒有肝病患者常見的黃疸，從沒想過會跟肝癌連結，意外因腰痛發現肝癌，且採用復原快的腹腔鏡手術，讓她很快出院甚至順利在家過年，真的很幸運。