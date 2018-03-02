腳腫脹發紫 急性靜脈栓塞差點要命

2018-03-02

記者方志賢／高雄報導

81歲的李老先生去年3月從4樓下樓時，走到2樓時突然動彈不得，左腳腫痛、發紫，緊急送醫檢查後發現，他的左下肢大範圍急性靜脈栓塞，醫師緊急以筋膜手術替他紓解下肢壓力，沒想到手術刀開進去，肌肉如「爆漿」般蹦出來，但腿部立即恢復正常血液循環，肌肉不致壞死，也免於截肢。

高醫成功救治 八旬翁免於截肢

因李老先生的病列十分罕見，治療成果已刊登在世界頂尖的《新英格蘭醫學雜誌》。

高雄醫學大學附設醫院外科部主任郭耀仁表示，長期臥床、久坐、搭飛機或外傷都可能造成靜脈栓塞，但大多數靜脈栓塞是慢性，比較輕微，吃藥即可，但李老先生是急性靜脈栓塞，病程發展很快，且大範圍靜脈栓塞，相當罕見。

高醫整形外科醫師賴昕（讀音同新）隄（讀音同提）指出，老先生被送到急診室，左下肢腫痛、發紫，電腦斷層顯示，下腔靜脈往下延伸到左膝以下靜脈都栓塞，左腳趾已無血液循環，再不開刀左腳將壞死，所以半小時內送進手術房開刀減壓。

賴昕隄說，患者左下肢靜脈嚴重栓塞，動脈血液打不進去，整個血流堵在那裡，壓力變大，造成左下肢腫脹、發紫，所幸即時診斷、搶救，保住一條腿。

賴昕隄表示，老先生因傷口很大，加上80多歲，術後嚴重休克合併急性腎衰竭，住進加護病房，透過升壓劑維持生命徵象，經血液透析救回一命也保住腎臟。

心臟內科主治醫師許栢超說，第一時間筋膜手術減壓，恢復左下肢循環，避免截肢；至於左下肢大範圍靜脈血栓，他利用導管放置支架，並注入血栓溶解劑，打通血管，患者住院1個月後順利出院。

病例罕見 登世界頂尖醫學雜誌

郭耀仁說，此罕見病症在文獻上死亡率高達4成，成功救回病人，也有2至5成病人須截肢， 高醫內外科成功搶救高齡病患，因病例罕見，今年初發表在世界頂級醫學雜誌《新英格蘭醫學期刊》，為台灣整形外科界首次榮登該雜誌。