防高溫熱傷害 氣象局六月起發警訊

2018-03-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣夏季近年頻頻出現極端高溫，去年台北夏季卅七度高溫天數達十九天，打破氣象局設站一百廿年紀錄。為提醒民眾預防高溫，中央氣象局規劃發布「高溫警報」，以「黃、橘、紅」三種燈號顯示不同程度的極端高溫，相關細節研擬中，最快六月上路。

高溫逾36度 依序亮黃橘紅燈警示

氣象局目前針對縣市氣溫達卅六度以上，就會發布即時天氣訊息提醒民眾注意，但去年台灣夏季極端高溫頻傳，不少民眾甚至因此熱傷害送醫，立委曾在立院建議氣象局，應以「預報」形式提醒民眾。

氣象局預報中心課長黃椿喜表示，目前規劃，最快今年六月就會先發布高溫預警訊息，未來若該縣市單日氣溫達攝氏卅六度以上，就會以黃燈警示；若連續三日達卅六度就亮起橘燈；若氣溫達卅八度就會亮紅燈，屆時也會提醒民眾避免從事戶外活動，多補充水分。但預警標準還在規劃研究，待最後定案，相關建議因應內容，也正和教育部、交通部、勞動部和各災防中心討論中。

氣象局說，如果要以預報形式呈現高溫警訊，涉及氣象法修法，送立院審查修法恐怕程序較費時，因此，目前決定先以警報方式呈現，未來再朝修法前進。

氣象專家：應先改進預報誤差值

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，這種警報方式應只是換一個方式呈現目前的天氣即時訊息，以台灣七、八月平均溫度約卅四度來說，要達到警示值太容易了，民眾未來恐會經常看到警告燈號亮起。他認為，氣象局最應該做的是改進預報能力、努力縮小預報誤差值，儘量報到最精準，因應民眾對熱的感受程度不同，可提供更精細的溫度訊息，若僅改換成燈號呈現，實質意義並不大。

民眾陳小姐說，希望能針對燈號警示提供民生影響的實質意義，例如黃燈或橘燈可能會導致熱傷害或脫水，紅燈就不宜出門，否則只說很熱，以燈號呈現，民眾恐不會有不同的實質感覺。

週日前全台晴朗 中南部高溫31度

氣象局提醒，今日元宵節，全台天氣持續晴朗穩定，北台灣高溫約攝氏二十六、二十七度，中南部高溫上看三十、三十一 度，預估到三月四日都會是好天氣。預測五日會再有鋒面接近，北部、東半部將有雨勢，六日東北季風報到，天氣又將轉為濕涼。