台灣燈會主燈 被質疑圖利特定廠商

2018-03-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕二○一八台灣燈會今天正式點燈，但今年燈會卻屢遭外界質疑，包含科技嘉藝燈區中的裝置藝術作品「嘉藝之光」遭國外設計師質疑抄襲，今年主燈「忠義天成」也被質疑圖利特定廠商。交通部觀光局國旅組表示，今年主燈得標廠商是埴鈁藝術有限公司，近九年燈會中，曾有四次得標主燈製作，而每年都是依政府採購法公開甄選，且有專家學者嚴格評選，絕無圖利特定廠商情事。

觀光局：僅一家提案 絕無圖利

今年台灣燈會主燈「忠義天成」突破以往設計，採雙主體形式呈現，以原住民孩童和忠義相伴的台灣犬為主體。觀光局國旅組表示，每年燈會主燈都是依政府採購法公開甄選廠商，並由行政院的專家學者資料庫中選出專家學者成立採購評選委員會，有意願的廠商可以向政府提案，再由評選委員選出得標廠商，即使提案廠商只有一家也需超過半數委員評分七十五分以上才算通過。

觀光局國旅組表示，今年主燈預算金額一四二○萬元，最後決標金額為一四○○萬元，但提案的廠商只有埴鈁藝術有限公司一家，可看出在今年有限預算下，雙主體的主燈設計比往年來說困難度更高、量體也更大，許多廠商評估利潤過低後都未向政府提案。觀光局指出，去年主燈決標金額與今年相同為一四○○萬元，前年為一四○二萬元。

據觀光局往年資料顯示，自二○一○年起至今，埴鈁藝術有限公司共在南投、雲林、桃園、嘉義四次燈會負責主燈製作；其中雲林主燈同樣也只有埴鈁藝術向政府提案。觀光局解釋，如果今年和去年都有數家廠商參與投標，最後都由埴鈁藝術有限公司得標，可能還符合外界質疑，但事實是只有這家廠商在評估利潤後願意投標，最後也符合評委會標準。