「嘉藝之光」爆抄襲 設計團隊秀手稿反駁

2018-03-02

〔記者林宜樟、卓怡君／綜合報導〕今年台灣燈會正在嘉義縣治特區熱鬧進行中，但科技嘉藝燈區的入口意象作品「嘉藝之光」，昨天被葡萄牙設計師Hugo Reis指控與其作品「Eclipse」（日蝕）相似；負責「嘉藝之光」設計的衍象設計實驗室回應，與國外作品在視覺上有雷同之處，是因雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制。

葡萄牙設計師控與作品相似

Hugo Reis昨在臉書發文，指「嘉藝之光」跟其工作團隊「FAHR 021.3」設計的「Eclipse」（日蝕）相似，讓他感到失望，相信台灣燈會官方會避免這種情形再度發生。

衍象設計實驗室則回應，「嘉藝之光」結合工研院的Logo及日出前的曙暮輝（twilight）為作品概念，團隊提出七十年代販售的燈具MorilleL Lamp來發想，最終採黑鐵管呈現方式，與國外設計團隊作品雷同，接受各界對雙方作品的討論，期待有所交流。

工研院：若有抄襲 依約究責

嘉義縣新聞行銷處長李雅貞表示，作品是工研院贊助，尊重贊助單位作法，並請設計公司提出說明；工研院表示，嘉藝之光裝置，係由受託廠商將工研院特有OLED專利技術，呈現於作品中，涉及爭議部分，是受託廠商自行施作，若受託廠商經查證確有抄襲情事，將依約究責。