自強號樹林站出軌 影響近2萬人／初判人為疏失 僅能單線雙向通行 今首班車前搶通

2018-03-02

〔記者鄭瑋奇、邱書昱／綜合報導〕台鐵一三○次自強號，昨晚七點十四分行經樹林站西正線時，疑似因轉轍器軌尖沒有靠密，導致第八車二軸、第九車四軸出軌，所幸車上三百八十位旅客皆未受傷，改搭其他班車。不過出軌事件造成西正線無法通車，列車僅能以單線雙向行車，導致該時段每列車皆誤點三十至五十分鐘，截至昨晚十點，累積誤點已達四千一百一十一分鐘，共五十八列次、一萬八千五百多名旅客受影響；台鐵局強調，今日清晨五點七分開往蘇澳首班車發車前搶通，恢復雙線正常行駛。

經台鐵局初步了解，是先因樹林站西正線的出發號誌發生故障，改由人工手作號誌方式讓列車通行，而在一三○次列車行經，應是人員手動搬動號誌時，未確認轉轍器軌尖靠密就讓列車通行，才導致列車出軌。但詳細原因還有待行保會調查。

去年至今出軌11起 台鐵將檢討

據統計，台鐵在一○四與一○五年各發生過三起正線出軌事故，但去年正線出軌次數則達十起，估計從一○四年至今已有超過十萬名乘客，因台鐵列車出軌而影響行程。昨日又發生恐涉及人為操作不當而導致出軌事件，台鐵表示將檢討，也可能因人力斷層、操作經驗不足有關。

台鐵局表示，昨日事故現場還有一路線可通行列車，以先作搶修前置作業，並陸續把未出軌列車拖離；等到凌晨收班後隨即開始搶修，預計今日首班車發車前就能搶修完畢。

旅客抱怨事發一小時無人說明

出軌事故發生後，許多旅客抱怨台鐵處理慢半拍，不僅未跟旅客說明，也沒有在入口處公告，甚至導致部分旅客刷卡進站後，只能又刷卡出站，被扣同站進出的費用。謝姓民眾抱怨，發生事故一個小時台鐵都沒有說明，晚間九點從桃園搭電聯車的黃姓小姐也說，列車開到鶯歌站後便停駛，且中途經過山佳等站都不放乘客下車，只有廣播事故狀況。

台鐵局致歉表示，事故一開始忙著疏散事故列車上旅客，不過，隨後樹林站等幾個北部車站，除列車資訊看板能讓旅客知道列車已嚴重誤點，剪收票口處也會公告事故原因狀況。

台鐵局指出，因這起事故而同站進出的旅客，只要前往車站櫃台說明原因，就會退款給旅客；另外，對號列車只要延誤超過四十五分鐘，旅客可於一年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車一次。