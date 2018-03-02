7年助300聽障者「聽見」旅行 彭爸獲表揚

2018-03-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕在旅遊業被尊稱為「彭爸」的上順旅行社副總經理彭西鄉，因為聽障朋友聽不到、聽不懂，無法與一般人一樣自在旅行，七年前自掏腰包聘請手語老師，創立聽障者專屬的「聽見旅行」，二○一二年創立至今已有超過三百人次參加，昨日獲得觀光局表揚。彭西鄉說，希望能讓更多聽障朋友自在出國旅遊。

彭西鄉指出，七年前有一位聽障小孩告訴他，參加旅遊團和大家付一樣的錢，但都聽不到，讓當時已從業廿六年的他很震撼，「的確，為什麼我們旅遊業都只專注在一般人，反而忽略這些弱勢團體？」

安排手語、唇語、口語、手寫服務

彭西鄉當下就決定要規劃專屬聽障者的旅遊行程，量身打造聽障旅行團。彭西鄉說，一探聽才知道，很多聽障者因為參團不方便，寧願選擇費時且容易遇到困難的自由行，甚至有人廿八歲了都沒出過國。

彭西鄉說，聽障者還分為手語族、唇語族、口語族，還有只能用手寫的，因此行程也依照四大族群不同需求來安排，比如在介紹行程時，手語老師幫忙翻譯，口語族因為能聽到部分聲音安排最前面的遊覽車座位，配合唇語族，講話唇形要明顯，手寫族則使用LINE等通訊軟體溝通。

彭西鄉說，一般飯店提供morning call，他改在旅客的枕頭下放置震動器，時間一到就能喚醒旅客。辦了七年旅遊團，認識很多聽障朋友，也累積很多回憶，聽障旅遊團甚至撮合四對情侶步入禮堂，新人還邀請他坐主桌，讓他充滿成就感。