新南向奏效 東南亞旅客成長3成

2018-03-02

2018海灣旅遊年 觀光局打出本島+離島觀光模式

〔記者蕭玗欣／台北報導〕二○一八年觀光節慶祝大會昨登場，副總統陳建仁致詞時強調，台灣觀光市場過去一年面臨結構轉型階段，去年來台旅客創下一○七四萬人次歷史新高 ，且「新南向國家」旅客首度突破二百萬人次、成長三成，各大景點到處可見東南亞旅客身影，可見新南向政策成功，政府將繼續全力支持觀光產業。

「不再依賴單一市場」

交通部政務次長范植谷表示，台灣觀光市場以往過度依賴單一市場，不利產業發展，去年在政府與業界努力下，新南向等十八國旅客就佔三成、韓國旅客也有兩成，歐美市場則佔八％到十一％，總人數連續三年突破千萬，趨向穩定、多元。

二○一八年觀光局定調為「海灣旅遊年」，將以「台灣10+島」為活動品牌，透過「本島+離島」的觀光模式，期望發揮一加一大於二的加乘效果，帶動本島及離島的整體觀光發展。

政務委員張景森說，台灣市場面臨市場轉型壓力，但去年人數仍然突破成長，表示新南向觀光已發揮作用，市場轉型仍要繼續，並在轉型中提高台灣旅遊品質，政府會有具體行動和預算支持觀光產業轉型發展。

陳建仁昨也頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給美國公共電視網（PBS）製播Travelscope旅遊節目導演Joseph Rosendo。他十年前來台灣旅遊，因此愛上台灣人文地理風景，過去多年與觀光局合作的「台灣澎湖群島」旅遊特輯，成功為台灣拿下二○一七年艾美獎「最佳導演」及「最佳旅遊節目主持人」雙料大獎，大幅提升台灣觀光國際能見度，對台灣觀光發展極具貢獻。