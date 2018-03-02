元宵後又休市3日 農委會協調冷藏庫

2018-03-02

初九連休三天 葉菜滯銷…

〔記者吳欣恬、蕭婷方／綜合報導〕台北農產運銷公司自初九（二月廿四日）天公生連休三天，二月廿七日蔬菜供應量暴增，菜價大跌，不少葉菜類滯銷近三十公噸。昨天下午農委會邀集北農和台北市政府市場管理處、農糧署等代表會商，針對下週一（三月五日）再度連休三天，將以農曆春節和颱風來襲的規格提前因應，避免八日開市再發生爆量情況。

12天內2次連休3天 農委會︰供需失衡

北農在十二天內就有兩次連休三天，農委會副主委陳吉仲在會中當場建議，連休三天是否可改為休兩天，但相關單位表示時間緊迫，在聯繫與安排上有困難，因此下週仍維持連休三天。農委會對此表示「無法接受」，已要求北農盡一切努力，用具體措施來疏處。陳吉仲昨指出，北農決定休假雖是地方自治，但這次供需失衡確實有受到休假安排不當影響。

北農今年春節自大年初一（二月十六日）休市五天，初六（廿一日）至初八開市，初九起又連休三天。農糧署副署長蘇茂祥表示，初六（廿一日）、初七（廿二日）因強烈大陸冷氣團，氣溫下滑，導致蔬菜生長減緩，休市三天後，廿七日開市回暖，蔬菜採收量大增，供應量爆量，葉菜價格因此暴跌，主要是氣候因素導致。

農民可提前採收 冷藏後再緩步分散釋出

蘇茂祥說，因應元宵節，接下來下週一（三月五日）起連休三天，北農將動員所有拍賣員投入拍賣交易作業，停止輪休，並將作業時間拉長，協調大消費戶進場加量採購。

蘇茂祥表示，這幾天天氣好，農民可提前採收和出貨，農糧署也會比照颱風來襲模式，協調雲林二崙、嘉義新港等以葉菜類生產為主的農會、農民團體，提供冷藏庫，將採收的葉菜類真空預冷和冷藏，延長保存期間，再逐步分散釋出。

農糧署也將輔導高麗菜外銷，因今年適逢日本寒冬大雪，進口蔬菜需求大增，粗估訂單已超過一百卅多櫃，目前已出口約五十櫃、一千多公噸，還有超過一千六百公噸出口需求，將持續輔導農民團體加強備貨出口。